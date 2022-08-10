【特派談新事S2E28】送安倍最後一程——國喪外的台日關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：楊明珠／中央社駐東京特派

主題：誰是友台接棒人

前首相安倍晉三遇刺身亡後，日本國內先掀起是否為其辦「國喪」的爭論，又傳出希望邀請蔡英文總統出席的聲音，現任首相岸田文雄沒漏掉台灣，但更有有可能赴現場弔唁的人選，會是立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，還是前副總陳建仁？

裴洛西旋風式訪台剛結束，中共馬上實彈軍演引發台海緊張，連日本經濟海域也被射入5枚飛彈，「台灣有事就是日本有事」，日本內閣官房長官菅義偉為何感嘆安倍「未卜先知」？

日本內閣改組名單透露出什麼訊息？有意思的是，2位無派閥大臣都是「親台派」，他們和台灣的關係分別是？這集也將回答讀者提問：日本台灣交流協會是日本職業外交官生涯最後一站嗎？而派駐台灣對日本官員有何意義？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【G75R">Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關新聞：https://reurl.cc/rRQW4r

▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com