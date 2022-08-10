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【特派談新事S2E28】送安倍最後一程——國喪外的台日關係

2022/8/10 17:09（8/10 17:10 更新）
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圖為7月12日日本增上寺特設獻花台前大批民眾悼念前首相安倍晉三。（中央社檔案照片）
圖為7月12日日本增上寺特設獻花台前大批民眾悼念前首相安倍晉三。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：楊明珠／中央社駐東京特派

主題：誰是友台接棒人

前首相安倍晉三遇刺身亡後，日本國內先掀起是否為其辦「國喪」的爭論，又傳出希望邀請蔡英文總統出席的聲音，現任首相岸田文雄沒漏掉台灣，但更有有可能赴現場弔唁的人選，會是立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，還是前副總陳建仁？

裴洛西旋風式訪台剛結束，中共馬上實彈軍演引發台海緊張，連日本經濟海域也被射入5枚飛彈，「台灣有事就是日本有事」，日本內閣官房長官菅義偉為何感嘆安倍「未卜先知」？

日本內閣改組名單透露出什麼訊息？有意思的是，2位無派閥大臣都是「親台派」，他們和台灣的關係分別是？這集也將回答讀者提問：日本台灣交流協會是日本職業外交官生涯最後一站嗎？而派駐台灣對日本官員有何意義？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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