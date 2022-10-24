更多編輯台推薦新聞：
詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/220
首頁 / 文化

【特派談新事S2E40】詐騙羅生門 柬埔寨西港變調的中國夢

2022/10/24 14:22（10/24 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，為了對外宣示打擊決心，柬國中央9月中旬親征西港，連續5天對詐騙園區進行掃蕩，期間不時可看到警車停在西港的飯店、園區外。攝於9月17日中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月24日
柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，為了對外宣示打擊決心，柬國中央9月中旬親征西港，連續5天對詐騙園區進行掃蕩，期間不時可看到警車停在西港的飯店、園區外。攝於9月17日中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：陳家倫／中央社駐河內特派員

主題：直擊柬埔寨掃蕩詐騙園區

柬埔寨詐騙事件餘波盪漾，台媒仍聚焦獲救受害者的悲慘經歷，然而在西港現場，9月中發生一波園區大掃蕩，警車在街頭來來去去，巷弄間陸續出現許多疑似「被丟包」的台人，這是什麼狀況？

中央社河內特派陳家倫，從越南飛去柬埔寨，剛好直擊這波警方大掃蕩，她不只接觸台商與獲救者，也訪問園區老闆，揭露詐騙產業鏈的由來，以及被在地人視為「新興產業」並存在已久的詐騙天堂，直到現在才炸鍋的原因，竟是台媒瘋狂報導助攻，弄得警方不得不掃蕩。

一個西港兩個世界，過去是退休法國人養老聖地的小漁村，在中國資金湧入後一切變了模樣，物價飆高到台北的2、3倍，泡菜1碟4美元、剪髮1次50美元，如此高消費要1個月賺多少薪水才能承受得了？

這批因大掃蕩獲救的台灣人，沒有對記者控訴園區暴力，或抱怨工時長無休假，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 |文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導：https://reurl.cc/nO9G81
▶節目全影片：https://youtu.be/kDTpLKryNQk

▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E38｜海派加碼版】他搭總統專機訪中南美 她登二戰遺跡科雷希多島【特派談新事S2E37】BP紅過前輩BTS？——從沒停下的K-POP炫風【特派談新事S2E36】蒲亭祭動員令——俄烏戰的幾種可能性【特派談新事S2E35】別了伊麗莎白女王 哈囉查爾斯國王
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【文化普拉斯S2E26】劉克襄╳董成瑜╳古碧玲╳錢欽青｜新副刊實驗的大勢美學