【特派談新事S2E40】詐騙羅生門 柬埔寨西港變調的中國夢

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柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，為了對外宣示打擊決心，柬國中央9月中旬親征西港，連續5天對詐騙園區進行掃蕩，期間不時可看到警車停在西港的飯店、園區外。攝於9月17日中央社記者陳家倫施亞努港攝 111年10月24日

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：陳家倫／中央社駐河內特派員

主題：直擊柬埔寨掃蕩詐騙園區

柬埔寨詐騙事件餘波盪漾，台媒仍聚焦獲救受害者的悲慘經歷，然而在西港現場，9月中發生一波園區大掃蕩，警車在街頭來來去去，巷弄間陸續出現許多疑似「被丟包」的台人，這是什麼狀況？

中央社河內特派陳家倫，從越南飛去柬埔寨，剛好直擊這波警方大掃蕩，她不只接觸台商與獲救者，也訪問園區老闆，揭露詐騙產業鏈的由來，以及被在地人視為「新興產業」並存在已久的詐騙天堂，直到現在才炸鍋的原因，竟是台媒瘋狂報導助攻，弄得警方不得不掃蕩。

一個西港兩個世界，過去是退休法國人養老聖地的小漁村，在中國資金湧入後一切變了模樣，物價飆高到台北的2、3倍，泡菜1碟4美元、剪髮1次50美元，如此高消費要1個月賺多少薪水才能承受得了？

這批因大掃蕩獲救的台灣人，沒有對記者控訴園區暴力，或抱怨工時長無休假，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯 |文字：張若瑤

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