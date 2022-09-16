【空中小客廳S2E24｜我們的魔幻時代】報導者劉致昕：烏克蘭給台灣的忠告 要和平先做好對戰準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

獨立媒體「報導者」副總編輯劉致昕（右）採訪俄烏戰100天，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（左）分享，烏克蘭人給台灣的忠告。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

■「我們的魔幻時代」系列專題七：（現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備）

主持人：張若瑤

與談人：劉致昕／獨立媒體《報導者》副總編輯

主題： 守護民主需要努力與付出代價

「這場戰爭，如果烏克蘭有4000萬人，大概就有4000萬個模樣，每個人所經歷的都不同，因為這是場混合戰。」獨立媒體《報導者》副總編輯劉致昕與其團隊，以文字記錄片的方式，書寫俄羅斯侵略烏克蘭的第1天到第100天，「我們花了5個月，幾乎是陪著這些受訪者一起度過」。

然而，當美國眾議院議長裴洛西8月旋風式訪台後，中國砲彈飛過台灣上空，劉致昕爬梳在台灣發生的資訊戰，他沒料到的是，「那些手法，就跟過去5個月我寫烏克蘭， 幾乎是一樣的，只是主詞改變，場域換到台灣」。

劉致昕以為，不需要特別解釋，讀者會明白，為什麼台灣需要知道這場戰爭，「可是事實並非如此，烏克蘭可能還是太遙遠，或是說我們享有民主自由與和平的社會太久了，直到飛彈掉下來，大部分人還是無感的。」

「烏克蘭精神」確實驚訝世界，是戰士最後可以逆轉戰局的原因之一，但更重要的事情，劉致昕認為，是每一個人怎麼做選擇？「除了願意戰之外，他們還找到方式去抗戰。」

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶專訪新聞：https://reurl.cc/qNor9n

▶節目全影片：https://youtu.be/N48WBQu4Jh8

**********************************************

〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。

**********************************************

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/

▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com