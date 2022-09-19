【文化普拉斯S2E24】查馬克一句話、小朋友笑開懷 吳金黛記錄《誰在VUVU家唱歌》天籟童聲

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12度獲得金曲獎、2度入圍葛萊美獎的音樂製作人吳金黛，接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪，暢談耗時7年製作、與泰武古謠傳唱隊合作的童謠專輯《誰在vuvu 家唱歌》。（風潮唱片提供）

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：吳金黛／風潮音樂總監、曾獲2次金曲獎、入圍2次葛萊美獎

主題：4個世代跨越7年的奇幻歷險

「vuvu」在排灣族語中，除了指的是祖父母輩，同時也有孫兒輩的意涵。《誰在vuvu家唱歌》的泰武童謠專輯，含括傳統、新創與華語3種曲調，從2015年由致力傳承排灣文化的國小老師查馬克與風潮音樂總監吳金黛起頭，歷時7年，串接4個世代，直到2022年才完成。

「傳承繁衍」是排灣族的大事，孩子學唱都從「情歌」啟蒙，歌詞中多帶有「生殖器官」的字眼，好比「蜜蜂叮到生殖器官」，查馬克錄音前如何提點這些小小歌手？吳金黛在錄音室又如何帶動與安撫他們的心？

查馬克的3位子女也在專輯中獻聲，從幼年、童年，錄到變成青少年，如歌曲〈蝴蝶飛啊飛〉就聽得見3個時期的樂可艾互相對唱；而〈織布的vuvu〉則是保留查馬克原音教唱的段落。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文|文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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