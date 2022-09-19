更多編輯台推薦新聞：
台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌
生活

台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠
運動

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD
首頁 / 文化

【文化普拉斯S2E24】查馬克一句話、小朋友笑開懷 吳金黛記錄《誰在VUVU家唱歌》天籟童聲

2022/9/19 17:02（9/19 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
12度獲得金曲獎、2度入圍葛萊美獎的音樂製作人吳金黛，接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪，暢談耗時7年製作、與泰武古謠傳唱隊合作的童謠專輯《誰在vuvu 家唱歌》。（風潮唱片提供）
12度獲得金曲獎、2度入圍葛萊美獎的音樂製作人吳金黛，接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪，暢談耗時7年製作、與泰武古謠傳唱隊合作的童謠專輯《誰在vuvu 家唱歌》。（風潮唱片提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：吳金黛／風潮音樂總監、曾獲2次金曲獎、入圍2次葛萊美獎

主題：4個世代跨越7年的奇幻歷險

「vuvu」在排灣族語中，除了指的是祖父母輩，同時也有孫兒輩的意涵。《誰在vuvu家唱歌》的泰武童謠專輯，含括傳統、新創與華語3種曲調，從2015年由致力傳承排灣文化的國小老師查馬克與風潮音樂總監吳金黛起頭，歷時7年，串接4個世代，直到2022年才完成。

「傳承繁衍」是排灣族的大事，孩子學唱都從「情歌」啟蒙，歌詞中多帶有「生殖器官」的字眼，好比「蜜蜂叮到生殖器官」，查馬克錄音前如何提點這些小小歌手？吳金黛在錄音室又如何帶動與安撫他們的心？

查馬克的3位子女也在專輯中獻聲，從幼年、童年，錄到變成青少年，如歌曲〈蝴蝶飛啊飛〉就聽得見3個時期的樂可艾互相對唱；而〈織布的vuvu〉則是保留查馬克原音教唱的段落。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文|文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶節目全影片：https://youtu.be/faunHUgTk9k
▶相關報導：https://reurl.cc/2maopv

▶「文化普拉斯」圈粉：facebook.com/poserordady
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【文化普拉斯S2E23】解開「唐卡洛」情慾密碼 簡文彬話說30年前悸動【文化普拉斯S2E22】打破理性客觀準則 「記者在現場」筆鋒常帶感情【文化普拉斯S2E21】從沒有指揮的樂團到張力無限的室內樂 胡乃元連結世界與台灣【文化普拉斯S2E20】吶喊搖滾、狂飆青春 張鐵志用叛逆書寫未來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀