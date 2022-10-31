【文化普拉斯S2E27】帶著畫筆去旅行 李乾朗聽傳統建築說故事

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建築學者李乾朗（左）求學時代仍無電腦，需以手工繪圖，因此練就一手好畫技，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（右）分享，如何將細節從10張圖濃縮成1張圖。中央社記者孫仲達攝 111年10月31日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：李乾朗／建築學者、著有《神靈的殿堂》、《眾生的居所》

主題：書與建築的對話

人與神的世界，和空間的關係是什麼？古建築的解構者李乾朗老師，用35年劃出72個經典建築，他是如何穿透視覺的障眼法，橫切、縱剖、掀頂，用一張圖道盡天花板到地板的細微末節？

「如何畫建築，裡面有詭計。」李乾朗老師善用技巧，營造遠近美感與空間深度感，好比一隻鳥兒靈巧地飛到房屋上方再鑽入，無需使用空拍機，就能從二樓俯視一樓，把三維空間立體呈現在二維的圖畫紙上。

構圖最重要的是在現場觀察建物，除了高寬比例要抓對外，哪些部分不能缺？哪些部分又不能急在一時呢？明朝永樂皇怎麼克服運輸上的困難，用河水和季節的變化，大量將巨木由雲南推往北方？為何阿拉伯式建築的雕刻上，不會出現動物？

你知道語言也能區分建築樣式嗎？在台灣，紅磚與白牆的使用，竟然和靠山靠海有關，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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