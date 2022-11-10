更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭州航管學院因疫封控 3萬師生缺物資請求各界支援
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/227
首頁 / 文化

【特派談新事S2E45｜加碼版】拜川PK驚險局：民主牌小勝經濟牌

2022/11/10 17:12（11/10 17:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國期中選舉8日登場，不同陣營上午聚集在華府投開票所附近進行最後拉票。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年11月9日
美國期中選舉8日登場，不同陣營上午聚集在華府投開票所附近進行最後拉票。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年11月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派員

主題：美期中選舉 擁川紅潮變浪花？

選前民調低迷的美國總統拜登，9日開票當日如洗三溫暖，被媒體預測民主黨「大敗」，參眾議兩院與州長選舉「三輸」的悲慘局面沒有出現，共和黨挺川普的「紅潮」也未大量湧現，這似乎為拜登的連任路拉開充滿想像的序幕。

令人詫異的是，全美民調為何會如2016年般大崩盤？墮胎權難道比吃飽穿暖更重要嗎？搖擺州共和黨沒佔到便宜，民主黨也戰得不輕鬆，勢均力敵的喬治亞州甚至12月必須重新投票，這驚險的期中選舉勝負還會有變數嗎？

民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）的眾議院議長寶座，有極大可能拱手給共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫友台程度不亞於裴洛西，他會在宣誓就任前先拜訪台灣嗎？放下心中大石頭的拜登，傳出在G20峰會開始前見習近平，他會怎麼開口談台灣議題？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導之一：https://reurl.cc/062RAA
▶相關報導之二：https://reurl.cc/ymQ086
▶相關報導之三：https://reurl.cc/NGpgM5
▶相關報導之四：https://reurl.cc/KXp51R
▶相關報導之五：https://reurl.cc/ROjgMz
▶相關報導之六：https://reurl.cc/OEpgyA
▶節目影片：https://youtu.be/KNEyy1YX2ig
▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E44】跨境打壓僑民 中國海外東廠全球現形記【特派談新事S2E43】韓劇東南亞實驗跳板 「小女子」如何翻轉新加坡【特派談新事S2E42｜加碼版】失控的梨泰院 她在現場與死亡擦身【特派談新事S2E41】美政府期中考——關鍵決勝點竟是「購物季」？【特派談新事S2E40】詐騙羅生門 柬埔寨西港變調的中國夢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事S2E44】跨境打壓僑民 中國海外東廠全球現形記