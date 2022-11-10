【特派談新事S2E45｜加碼版】拜川PK驚險局：民主牌小勝經濟牌

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派員

主題：美期中選舉 擁川紅潮變浪花？

選前民調低迷的美國總統拜登，9日開票當日如洗三溫暖，被媒體預測民主黨「大敗」，參眾議兩院與州長選舉「三輸」的悲慘局面沒有出現，共和黨挺川普的「紅潮」也未大量湧現，這似乎為拜登的連任路拉開充滿想像的序幕。

令人詫異的是，全美民調為何會如2016年般大崩盤？墮胎權難道比吃飽穿暖更重要嗎？搖擺州共和黨沒佔到便宜，民主黨也戰得不輕鬆，勢均力敵的喬治亞州甚至12月必須重新投票，這驚險的期中選舉勝負還會有變數嗎？

民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）的眾議院議長寶座，有極大可能拱手給共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫友台程度不亞於裴洛西，他會在宣誓就任前先拜訪台灣嗎？放下心中大石頭的拜登，傳出在G20峰會開始前見習近平，他會怎麼開口談台灣議題？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

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