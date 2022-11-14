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【文化普拉斯S2E28】深入文學經典 蔡詩萍穿越時空遇見李後主

2022/11/14 14:52（11/14 14:55 更新）
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作家蔡詩萍（左）是傳統文學的重度愛好者，閱讀陪伴他度過寂寞童年，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（右）分享，如何從一個領域觸類旁通擴大視野。中央社記者孫仲達攝 111年11月14日
作家蔡詩萍（左）是傳統文學的重度愛好者，閱讀陪伴他度過寂寞童年，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」與主持人邱祖胤（右）分享，如何從一個領域觸類旁通擴大視野。中央社記者孫仲達攝 111年11月14日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：蔡詩萍／作家、媒體工作者，曾獲第52屆廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎

主題：用文字穿透千年的靈魂

南唐最後一位皇帝李煜，世稱「李後主」，他身處唐宋王朝更替之際，時代轉換「詩沒落詞崛起」，又經歷亡國悲劇，李後主將胸中情懷化為千年之後仍能讓文人產生共感的詞作，成了「詞中帝王」，作品雖被明清士大夫評為「不工整、不合格律」，卻仍受國學大師王國維讚賞：「粗服亂頭難掩國色天香。」

城破卻投降的李後主，沒在當下被宋朝皇帝處決，為何竟在3年後被賜「牽機毒」慘死？〈虞美人〉怎麼會成為李後主的絕命詞？姊妹共侍一夫，先離世的大周后，與陪同到汴京的小周后，又是如何活躍於李後主的詞中？

從在電腦寫作，到轉移陣地上臉書以手機發表文章，蔡詩萍如何應對數位時代的閱讀喜好？他又是如何用詞作串聯出歷史人物「李後主」的故事？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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作家蔡詩萍用電影手法搭配詞作，相隔千年寫出具戲劇張力的李後主。中央社記者孫仲達攝 111年11月14日
作家蔡詩萍用電影手法搭配詞作，相隔千年寫出具戲劇張力的李後主。中央社記者孫仲達攝 111年11月14日
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