【特派談新事S2E46】G20現場直擊：拜習過招鏡頭外的細節

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：G20全球都在關注台灣議題

美國總統拜登（Joe Biden）在期中選舉大勝後，終於和連任的老朋友中國國家主席習近平，假印尼峇里島舉辦的G20（20國集團領袖峰會）見面了，兩大巨頭雖然坐下來對話，卻沒有實質成果與聯合宣言。

此次會談前後，美中對於消息的發布，各有什麼玄妙之處？終於破冰了，兩國高官互訪未來是否能成為常態？奪走G20全球媒體目光焦點的「台灣議題」，首次參與盛會的英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）也沒忽略，他說了什麼？

印尼總統佐科威是促成「拜習會」的關鍵人物之一，他在拿下G20主辦權後，展現將印尼推上「東南亞領頭羊」地位的雄心大志，峰會現場狀況如何？在管制區中，各議場間竟有電動機車彌補接駁車班次的不足，但為何記者竟寧願選擇走路？而防疫部分，欲參與元首出席場合必須先做新冠病毒PCR檢測，而若與會層級只到官員則得做快篩，那麼「戴口罩」的規定有解禁了嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 | 文字：張若瑤

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