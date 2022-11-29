【好POD+E08｜說中國】從四通橋到反封控：一場無階層的白紙運動
2022/11/29 19:03（11/30 11:19 更新）
中國北京民眾27日晚間舉起白紙抗議中國防疫政策，並在為新疆烏魯木齊火災罹難者舉行的守夜活動點亮蠟燭。（路透社）
主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：張淑伶／中央社駐上海特派員
主題：極端精準防疫的悲劇
新疆烏魯木齊市吉祥苑社區10月24日一場大火燒死的無辜生命，點燃人民對中共「動態清零」的怒火，以前只敢講「不要核酸要自由」，現在甚至上街頭喊出「習近平下台」的口號。
南京傳媒學院學生10月26日高舉白紙為死者哀悼，這股浪潮席捲中國各大學院，27日清華大學中，習近平的學弟妹們除了唱起國際共產主義運動頌歌〈國際歌〉，還怒吼「從今天開始，我不再為公權力口交！」然而在28日夜晚的四通橋，維安的公安似乎悄悄替「白紙運動」畫上了句號，為什麼？
運動會變革命嗎？當媒體不斷加碼演繹出「另一場六四」時，那些想為自己爭取權益的中國人民，自己怎麼評斷接下來的狀況？一張白紙的「無聲抗議」，自香港反送中、俄羅斯侵略烏克蘭，到中國反封控，象徵的寓意是？
習近平接下來會怎麼做？中國強硬「清零」的政策會因此鬆綁嗎？「白紙運動」會是人民反暴政的第一簇火花嗎？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤
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