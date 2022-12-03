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【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E09】阿里山線之一 獨立山螺旋登高

2022/12/3 19:24（12/3 19:29 更新）
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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第9集提到從「嘉義」到中途站「奮起湖」的「阿里山線」，在獨立山無人站「樟腦寮」可體驗世界級鐵路工法，搭火車以螺旋狀三迴繞方式緩緩登頂。中央社記者張智彥攝 111年12月3日
作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第9集提到從「嘉義」到中途站「奮起湖」的「阿里山線」，在獨立山無人站「樟腦寮」可體驗世界級鐵路工法，搭火車以螺旋狀三迴繞方式緩緩登頂。中央社記者張智彥攝 111年12月3日
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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：從嘉義到奮起湖

有「台鐵最高點」的阿里山線，始於「嘉義」，終點在「祝山」，從平地一路爬升至海拔2451公尺高，但「十字路」到「二萬坪」因長年山況不穩，目前暫時無法通車，所以最親民便利的路線，便是從「嘉義」到中途站「奮起湖」。

然而，真正符合「森林鐵道」想像的，是由檜木打造的「北門站」，以及站前同樣用檜木建成的小商街與生活村，它們彼此烘托出百年前的時代感。隔壁的「竹崎站」也仍保留昔日的檜木架構，是最後一個平地站，也是火車調頭轉向之處，往外走約300公尺，便抵達不仰賴鐵道機能存續的內山小鎮竹崎。

接下來，則會經過3個獨立山「無人站」，「樟腦寮站」被視為進入阿里山的「前哨站」，它藉由世界級鐵路工法穿山，以螺旋狀三迴繞緩緩登頂，旅客能看見同一棟建築忽左忽右映入眼簾。火車通過「樟腦寮站」，離開不用陡升的「梨園寮站」，擺脫隧道迎接「交力坪站」，喜歡健行的人可由此通往瑞里風景區，探訪最美的天空步道——梅山太平雲梯。

至此，必須再過8個隧道才能遇見與世無爭的「水社寮站」，火車入站以聚落為中心，繞了一個「Ω」字型的「180度大彎」離站。最後，「阿里山線」的中途站，位於群山中心點的「奮起湖站」，除了誠意滿滿的「雞腿與豬排」雙主菜便當，還有山腳下安靜低調與站旁熱鬧喧囂的雙老街。

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：張智彥
剪輯：張智彥｜照片：張智彥｜文字：張若瑤

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