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【空中小客廳S2E30】929主唱吳志寧：我不想當吳晟兒子 長大卻越來越像他

2022/12/9 19:35（12/9 19:46 更新）
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929樂團主唱吳志寧（左）離鄉22年後，在2020年帶著女兒搬回老家彰化溪州，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享與父親和解的心路歷程。中央社記者孫仲達攝 111年12月9日
929樂團主唱吳志寧（左）離鄉22年後，在2020年帶著女兒搬回老家彰化溪州，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享與父親和解的心路歷程。中央社記者孫仲達攝 111年12月9日
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主持人：張若瑤
與談人：吳志寧／929樂團主唱、Che Studio（切音樂電影有限公司）負責人、鄉土詩人吳晟之子

主題：唱一首自己生命的歌

家裡有位詩人父親，雙親又都是老師，吳志寧從小乘載著父親「國家森林公園管理員」的夢，「他一開始就想好兒子的出路，希望我考公務員」。儘管期盼能讀音樂系，吳志寧卻明白他的選擇不會被支持，只能用半放棄的態度聽從「指令」。

那是吳志寧人生中，心情最抑鬱的國高中期，相較於姊姊吳音寧大學畢業隻身走訪墨西哥查巴達（Zapatista）革命軍部落，吳志寧形容自己的青春叛逆很「小清新」，難過就躲房間彈吉他唱歌，「平常生活沒問題，但只要講到課業，我和爸爸就沒共識」。

考上中興大學森林系後，完全放飛的吳志寧，才大二就成績崩壞，差點被退學，那年剛退休的吳晟，在兒子升大三時搬到他的學校宿舍同住，「陪公子念書」一整年，「我爸有個強項，心裡很明確要完成的任務，在執行上會很柔和，讓你不知該怎麼拒絕他」。吳晟到底說了什麼讓吳志寧點頭？

大學畢業前，吳志寧也遇上「出社會」的難題，一度徬徨未來是否真能靠音樂維生，「我找了一個賣臭氧機的公司，當朝九晚五的上班族」。他花了多久時間，才下定決心要創業成為自由工作者？

從1998年離家，2007年退伍搬到台北，直到2020年重返彰化溪州圳寮村，久違故鄉22年，他為何突然想回家？換環境的適應期必須克服……。這一集，吳志寧唱了9首歌來詮釋自己的人生故事，其中有從未曝光的少年愁滋味，也有當年駐唱的流行音樂。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源｜文字：張若瑤

929樂團主唱吳志寧當兵前，曾在賣臭氧機的公司當朝九晚五的上班族，也因為這次經驗，讓吳志寧徹底下定決心創業。中央社記者孫仲達攝 111年12月9日
929樂團主唱吳志寧當兵前，曾在賣臭氧機的公司當朝九晚五的上班族，也因為這次經驗，讓吳志寧徹底下定決心創業。中央社記者孫仲達攝 111年12月9日

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