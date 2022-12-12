【好POD+ E09｜讀好書】新作vs.經典 朱亞君的口袋書單

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寶瓶文化社長朱亞君（右2）錄製「中央社好POD」的「好POD+」，推薦聽眾她的口袋書單。圖為寶瓶文化出版的「成為真正的人」一書，榮獲2022年金鼎獎的文學圖書獎，朱亞君上台領獎。（朱亞君提供）

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主持人：張若瑤

與談人：朱亞君／寶瓶文化社長

主題：年假宅在家 這幾本別錯過

2022年一轉眼已到12月中，在歲末年終之際，「中央社好POD」特別邀請寶瓶文化社長朱亞君，和聽眾推薦幾本不同類型的好書，在2023年1月中即將來到春節假期，能陪伴想宅在家不出門的朋友享受閱讀好時光。

COVID-19疫情持續了將近3年，出版業一度面臨有史以來最嚴峻考驗，避疫宅在家的線上人潮沒奔往「電子書」，卻一股腦竄向「影音串流平台」，朱亞君對於書市銷售下滑的趨勢並不意外，「人們心裡想的是疫苗、口罩，很難靜下心讀書，看劇變成生活上最大的消遣」。

縱使如此，有3大類書籍，仍是這3年銷售排行榜上的常勝軍：自我成長、心理勵志與理財。比如教導改善微小行為而能不再失敗的《原子習慣》、以財務智商跳脫「厭、悶、窮忙」低薪的《跟著柴鼠學FQ》、財富自由關鍵在思考金錢方式的《致富心態》，以及分享資訊時代如何建立判讀力的《灰階思考》等。

然而，幾家歡樂幾家愁，「因為疫情，翻譯小說在去年全面潰守」。朱亞君心中有兩本遺珠之憾，其一是葡萄牙作家薩拉馬戈在1998年獲得諾貝爾獎的作品《盲目》，寫得也是一場世紀大疫，人們只要與染病者對視皆會失明，被集中管理的隔離群眾因恐慌與仇恨，展現出人性最不堪的一面，「很有既視感」。

另一本則是美國作家理察‧鮑爾斯2019年獲「普立茲文學獎」的作品《樹冠上》，以細膩書寫樹根、樹幹、樹冠、樹籽為架構，鋪陳出人與自然環環相扣的命運，「這是能讓人沉靜的一本書」。

不想看新作，朱亞君也推薦幾本經典回味，如捷克存在主義作家卡夫卡的家書《給父親的一封信》，「我的寫作都與你有關，我在作品裡申訴的，是那些無法在你胸懷裡申訴的話……。」卡夫卡沒送到父親手中的萬言書，字裡行間透露出他的父愛創傷。

若直視親情太凝重，那就待在孤獨與寂寞的純淨空間中吧！被譽為「短篇小說之王」的美國當代作家伊麗莎白‧斯特勞特的《一切皆有可能》，就是從變成暢銷作家的窮女孩露西巴頓決定寫回憶錄開始，所引發人與人間交疊串連的故事。

過年應付親戚好心累，朱亞君認為，知名諮商心理師周慕姿的《羞辱創傷》，或許能緩解椎心刺骨的「教養文化」霸凌，「是很糟糕的事情發生在我們身上，而不是我們很糟糕」。怕太正能量有毒？那就翻翻一家三代皆為魚販的林愷倫，用璀璨的顏色與嘈雜的聲音，鋪設出光影交疊的魚市人生。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

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