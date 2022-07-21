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【好POD+ E04】凝視原民部落35年 黃子明鏡頭下的社運軌跡

2022/7/21 17:05（7/21 17:09 更新）
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資深攝影記者黃子明（左），受邀參加中央社好Pod節目「好Pod+」，和主持人張若瑤（右）分享，他記錄30多年街頭運動的點點滴滴。中央社記者鄭傑文攝 111年7月21日
資深攝影記者黃子明（左），受邀參加中央社好Pod節目「好Pod+」，和主持人張若瑤（右）分享，他記錄30多年街頭運動的點點滴滴。中央社記者鄭傑文攝 111年7月21日
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主持人：張若瑤
與談人：黃子明／資深攝影記者

主題：為改變的歷程留住影像

1985年因替同學代班雜誌社，因緣際會踏入新聞圈的資深攝影記者黃子明，當時拍的幾乎是財經與靜態事物，直到1987年他被兩場社會運動啟發：「東埔挖墳事件」與「519綠色行動」。1988年他從《自立》報系轉職至《中時晚報》，開始超過30年對「原住民族、慰安婦與移工」的影像記錄。

當攝影記者最遺憾的是，1990年被派去北京亞運，而錯過「野百合學運」最精采的一幕。在北京，黃子明去拍了哪2個地方，竟被中國記協台港澳辦主任柏亢賓找上門警告？

「東埔挖墳事件」30年後的2017年，黃子明抱著筆電，踏遍一個又一個部落尋訪影像中故人，那年與胡德夫一起抬棺材板到行政院的「布卡」（胡大衛），現在竟是幼稚園的母語老師，……1987年的原權運動，還留下了什麼？

從台灣1991年為「北二高龍潭段」引進第一批移工後，黃子明的鏡頭便關注他們的身影，還有台灣新農民與年輕原住民回部落等，與社會經濟變化相關的議題。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 ｜ 文字：張若瑤

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由國家人權委員會主辦的「向光-台灣人權攝影特展」，於7月29日到8月15日，在華山文創園區的中七館，展出3位資深攝影記者謝三泰、蔡明德與黃子明的作品，以及中央通訊社的新聞攝影紀錄。

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