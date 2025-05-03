中國五一連假 國鐵集團：單日旅客運量刷新紀錄

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（中央社記者李雅雯台北3日電）中國正值五一勞動連假期間。國鐵集團統計資料顯示，1日鐵路旅客運量達2311.9萬人次，刷新最高紀錄；推估3日鐵路運輸旅客人次將達1800萬人次。

中國正值五一勞動連假期間（5月1至5日），多地湧現出遊觀光人潮。

澎湃新聞3日報導指出，中國國家鐵路集團（國鐵集團）統計資料顯示，2日鐵路運輸旅客人次達1955萬人次，較去年同期增加11.1%；3日計畫加開列車計1563列，推估全天鐵路運輸旅客人次將達1800萬人次。

國鐵集團客運部負責人表示，民眾在五一連假期間有返鄉探親、外出旅遊等需求，鐵路運量有強勁成長態勢。從連假前夕至連假第2天（4月30日至5月2日），鐵路旅客運輸量連續3天年增率超過10%。

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國鐵集團客運部負責人指出，五一連假第1天鐵路旅客運輸人次創紀錄，1日單日運量達2311.9萬人次，刷新歷史最高紀錄。國鐵集團各部門提前規劃，透過在熱門區間加掛車廂、加開班次、加開夜車等方式應對民眾需求。

國鐵集團部門提醒，五一連假期間也是鐵路運載量高峰期間，建議旅客外出注意交通工具最新服務狀況，預留充足時間抵達車站、進站候車，按照購買票價在站點上車、下車，切勿「買短乘長」。（編輯：陳鎧妤）1140503