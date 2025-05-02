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新台幣強升外資買超387億 加碼中信金台積電鴻海

2025/5/2 19:09（5/2 20:08 更新）
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外資買超387億，加碼中信金、台積電及鴻海。（中央社檔案照片）
外資買超387億，加碼中信金、台積電及鴻海。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北2日電）新台幣今天強升9.53角，外資買超新台幣387.73億元，買超第1名是中信金4萬9679張，買超台積電2萬5711張、鴻海2萬1907張分居3、4名。

台北外匯市場新台幣兌美元今天收31.064元，飆升9.53角，成交金額22.48億美元。

台股今天漲552.61點，收在20787.64點，成交值3266.57億元。三大法人合計買超385.78億元，其中外資及陸資買超387.73億元、投信買超8.62億元，自營商賣超10.57億元。

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外資買超前10名依序為中信金、復華富時不動產、台積電、鴻海、友達、陽明、廣達、緯創、凱基美國非投等債、元大高股息。

外資賣超第1名為看空台股的ETF元大台灣50反1，賣超2萬2767張。（編輯：張均懋）1140502

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