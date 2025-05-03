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邱智呈帶著想法上場攻擊 與張奕磨12球開轟

2025/5/3 20:55（5/3 21:21 更新）
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中華職棒統一獅隊3日繼續作客新莊球場交手富邦悍將隊，獅隊野手邱智呈（圖）3局敲出二壘打、5局開轟助球隊多添保險分，獅隊終場以7比2搶勝，邱智呈則獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
中華職棒統一獅隊3日繼續作客新莊球場交手富邦悍將隊，獅隊野手邱智呈（圖）3局敲出二壘打、5局開轟助球隊多添保險分，獅隊終場以7比2搶勝，邱智呈則獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手邱智呈今天5局與富邦悍將先發投手張奕纏鬥12球，敲出本季首轟，單場2安1打點、獲選MVP；邱智呈「帶著想法上場攻擊」，透過揮棒選球收到成效。

獅隊野手邱智呈今天與悍將比賽先發打2棒，3局上敲出二壘打，5局上球隊4比1領先時，與悍將先發投手張奕纏鬥12球開轟，陽春砲幫助球隊多添保險分，為個人本季首轟，獅隊終場以7比2搶勝，邱智呈獲選單場最有價值球員（MVP）。

邱智呈表示，5局那個打席一直打成擦棒界外球，知道張奕是很不錯的投手，「想辦法跟他磨」，積極的攻擊、用揮棒選球，想要的球路來就掌握，剛好抓到失投球，有把握住才能開轟。

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邱智呈近期打擊狀況維持的不錯，他也表示，最大的差異在於「有帶著想法上場攻擊」，今天能與張奕纏鬥這麼多球，最後得到好的結果，相信對之後的攻擊也會有幫助。

獅隊今天團隊3轟，除了邱智呈外，林子豪、陳鏞基也開轟，林子豪連2場出賽開轟、個人本季第5轟出爐，全壘打數為個人單季新高。（編輯：陳政偉）1140503

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邱智呈
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