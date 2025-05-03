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五月天大巨蛋演唱會32萬張票10分鐘賣完 拓元3日下午清票

2025/5/3 13:34（5/3 14:00 更新）
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五月天「回到那一天」首次在大巨蛋開唱，台北站演唱會雙開主題「5525」及「5525＋1」，將挑戰最速換場演出。（相信音樂提供）
五月天「回到那一天」首次在大巨蛋開唱，台北站演唱會雙開主題「5525」及「5525＋1」，將挑戰最速換場演出。（相信音樂提供）
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（中央社記者王心妤台北3日電）五月天將於6月底起首度在台北大巨蛋舉辦8場「5525 回到那一天」演唱會，今天開賣後，32萬張票在10分鐘完售，售票系統也宣布將於下午2時30分清票。

五月天台北大巨蛋門票採用分批次售票，今天早上9時30分是親子套票區開賣，採限區限量；10時則是玉山卡友開賣，同樣是限區限量；11時開始則是全面開賣，戰況相當激烈，不少網友也在社群平台分享搶票狀況。

售票系統拓元也在臉書粉絲專頁公告，將於下午2時30分重新釋票，而在11時至11時30分刷卡失敗的訂單，將陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，可至「訂單查詢」查詢並付款，其餘刷卡失敗者，請重新購票。（編輯：梁君棣）1140503

#五月天
#玉山
#台北大巨蛋
五月天將前進台北大巨蛋開唱，時間落在6月27日至29日、7月4日至6日和11日及12日，共8場演唱會。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
五月天將前進台北大巨蛋開唱，時間落在6月27日至29日、7月4日至6日和11日及12日，共8場演唱會。（圖取自facebook.com/ibinmusic）
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