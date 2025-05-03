五月天大巨蛋演唱會32萬張票10分鐘賣完 拓元3日下午清票

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（中央社記者王心妤台北3日電）五月天將於6月底起首度在台北大巨蛋舉辦8場「5525 回到那一天」演唱會，今天開賣後，32萬張票在10分鐘完售，售票系統也宣布將於下午2時30分清票。

五月天台北大巨蛋門票採用分批次售票，今天早上9時30分是親子套票區開賣，採限區限量；10時則是玉山卡友開賣，同樣是限區限量；11時開始則是全面開賣，戰況相當激烈，不少網友也在社群平台分享搶票狀況。

售票系統拓元也在臉書粉絲專頁公告，將於下午2時30分重新釋票，而在11時至11時30分刷卡失敗的訂單，將陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，可至「訂單查詢」查詢並付款，其餘刷卡失敗者，請重新購票。（編輯：梁君棣）1140503