KT POP拼盤演唱會5/31登高雄 IVE等7團將演出
2025/4/29 13:20（4/29 13:51 更新）
（中央社記者王心妤台北29日電）韓國拼盤演唱會KT POP將於5月31日在高雄國家體育場（世運主場館）登場，演員池昌旭將擔任主持人，並有IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）等7團演出。
根據主辦單位資料，此次演出陣容包含IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON）、GOT7成員Mark以及UNIS、ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii等7組男團與女團。
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IVE自2021年出道後，累積有After LIKE、I AM、REBEL HEART、ATTITUDE等多首金曲；MONSTA X此次則由小分隊SHOWNU X HYUNGWON來台跟粉絲見面。
GOT7成員Mark此次以個人身分來台，前年曾來台帶來饒舌組曲，這回將有嶄新演出，粉絲可以好好期待。（編輯：張雅淨）1140429
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