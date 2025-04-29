畢書盡開唱後吃泡麵犒賞自己 新作獻醫護

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）歌手Bii畢書盡圓滿舉行北流演唱會，犒賞自己的方式是回家後一口氣吃完2包泡麵，休息幾天就又往健身房報到，維持嗓子跟體態，並馬不停蹄推出新作「生命線」，獻給醫護人員。

Bii畢書盡剛在台北流行音樂中心舉行「Bii WITH YOU」巡迴演唱會，他說，唯一的犒賞就是回家和太太煮了2包泡麵一口氣吃完，就開始討論演唱會哪些地方可以更完美，「沒想過演唱會後要大大犒賞自己，吃泡麵就夠了。接著要繼續努力，維持好自己的嗓子和體態」。

北流演唱會結束後，Bii畢書盡只給了自己短短2天時間休息，第3天就去健身房報到，為了馬上到來的馬來西亞和新加坡演唱會保持最佳狀態。

Bii畢書盡也帶來全新單曲「生命線」，作為大愛電視台醫療戲劇「院長爸爸」的片頭曲，以細膩唱腔夾雜深厚情感，將生命的重量與溫度化為音樂，獻給每一位無聲付出的醫護人員，今天數位上架。

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對Bii畢書盡來說，這是1首貼近真實生活的作品，他在錄音時反覆重唱多次，因劇情觸及2015年八仙塵爆後的緊急救援、患者與醫護，以及在疫情來襲時不曾退縮的第一線英雄，希望能透過歌聲傳遞觸動人心的情感。

Bii畢書盡也為了感謝粉絲，舉辦秘密派對，化身鐵板燒師父為粉絲下廚，他說：「一直覺得師父拿著兩根鏟子炒出美味的料理很帥，敲來敲去的聲音讓食物看起來和吃起來都更美味了，今天我終於拿到這兩根，很開心」。（編輯：吳素柔）1140429