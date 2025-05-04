演唱會傳達「眾生關懷」 鄭宜農吐出道18年心境

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（中央社記者洪素津台北4日電）金曲歌后鄭宜農日前舉辦演唱會，她把對眾生關懷與視野，透過不同載體、行為模式在舞台上傳遞，更把整場演唱會當成實驗性藝術視聽饗宴，同時吐露自己出道18年的音樂生涯心境。

鄭宜農「圓缺」演唱會突破語言界線，化身為「探索語言實驗家」的她，顛覆過往演唱會說說唱唱模式，從序幕到中場一句話都沒說，改以螢幕上投影手機打字訊息與歌迷「打招呼」，鄭宜農期冀這樣能精準傳達每首歌的細膩情感與故事。

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演唱會過程中鄭宜農「真心話大告白」，把這場演出當成出道18年音樂生涯心得分享會的她更說到：「這18年一路走來來，有整體脈絡道理，我發現自己摸透它了，想趁著在這場演出跟大家分享，在這場演出一次釋放。」

鄭宜農今天透過新聞稿解釋道：「最近我開始意識到，文字也是有它的極限，好多資訊，像24小時加料的爆米花機，整個空間都是奶油的味道，卻沒有任何的訊號能真的相連，所以我還在學習，學會怎麼分享！」（編輯：李淑華）1140504