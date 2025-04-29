五月天大巨蛋唱8天 雙開主題挑戰最速換場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）樂團五月天「回到那一天」演唱會將前進台北大巨蛋嗨唱8場，雙開主題「5525」及「5525+1」，挑戰最速換場演出；廣受好評的親子套票加入65歲以上長者登記購買，盼闔家同歡。

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會，將回到25年最初的起點台北，首次在大巨蛋開唱，將於6月27日至29日、7月4日至6日及11、12日，共開唱8天。

根據唱片公司提供資料，演唱會將有環場巴士的大巨蛋巡航、歌迷最熟悉的球型巨幕，舞台機關也將無限展開及加碼；其中舞台的LED將創下5525系列演唱會最長的紀錄，成本加碼也要將最頂級的演出規格呈現給所有歌迷，五月天曾說過「組樂團在上台演出那麼多年，能為你們而唱很幸福」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了體恤有小孩的家長能無後顧之憂觀賞演唱會，親子套票區廣受父母好評；此次親子套票區加入「年滿65歲以上長者」登記購買，希望5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會能闔家同歡。

9年前，五月天在台北小巨蛋復刻9大傳奇演唱會，9年後，五月天在台北大巨蛋舉辦「5525」和「5525+1」共8場雙開主題的時光之旅，攜手必應創造將再度挑戰每一刻的極限，一天「5525」，一天「5525+1」，一天回到過去，一天前進未來，相隔一天的變換，挑戰最速換場演出，24小時祭出全新演唱會主題。（編輯：張雅淨）1140429