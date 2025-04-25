五月天送愛到苗縣 捐贈復康巴士Q版圖像曝善舉

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣獲贈1輛市值逾200萬元的復康巴士，民眾發現車身貼有「五月天敬贈」字樣及團員Q版圖像。苗栗縣府表示，五月天低調堅持不舉辦捐贈儀式，感謝其用實際行動愛護身障者。

苗栗縣社會處今天指出，樂團五月天22日捐贈1台高頂復康巴士給苗栗縣政府，市值高達新台幣210萬元，提供縣內身障者與行動不便者更完善服務品質，但對方秉持低調行善理念，堅持不特別辦理捐車儀式。

社會處表示，五月天不僅用歌聲唱出許多人的人生與青春，也用音符溫暖人心，更用實際行動愛護苗栗縣的身障者，此次受贈的復康巴士車身兩側貼有五月天團員的Q版可愛頭像，增添了音樂與可愛的元素，讓五月天的愛心隨著復康巴士延伸到苗栗各角落。

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社會處指出，苗栗縣府原有45輛復康巴士，加上此次五月天所捐贈，共計有46輛，這次受贈的高頂復康巴士車體為高頂寬敞設計，後車廂備有輪椅升降機，方便乘坐輪椅者上下車，未來將納入復康巴士服務車隊，提供縣內輪椅族就醫及外出時交通接送服務。

苗栗縣府表示，感謝五月天的善舉，也感謝相信音樂股份有限公司的團隊成員鼎力協助，嘉惠苗栗縣鄉親，攜手公部門共築有愛幸福宜居的城市。（編輯：戴光育）1140425