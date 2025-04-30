孫燕姿出道25年 8/16起2天首攻高雄巨蛋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北30日電）天后孫燕姿出道25年，巡迴演唱會「就在日落以後」8月16、17日首度在高雄巨蛋開唱，5月13日售票採實名制；5月1日起在西門町、中山商圈等鬧區，日落後投放演唱會主視覺。

歌手孫燕姿出道25週年巡演「就在日落以後」，將於8月16、17日在高雄巨蛋開唱，這也是孫燕姿出道以來首度攻唱高雄巨蛋。孫燕姿表示，首次唱進高雄巨蛋，超級期待。

環球音樂表示，5月13日中午12時在拓元售票全面開賣，購票採實名制，詳細售票資訊近期公開。

從明天開始，以「日落以後遇見孫燕姿」創意概念出發，在信義區、西門町、中山商圈等鬧區，電視及戶外廣告等，將於日落後投放「就在日落以後」巡迴演唱會主視覺，成為喜迎「天后」降臨之際的期間限定打卡熱點。

環球音樂說，4月26、28日，孫燕姿「就在日落以後」圓滿落幕於上海體育場，舞台設計概念圍繞著活著與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」5大環節，打造一場全感官音樂展演。

開場主舞台由LED螢幕組成半圓形穹頂，營造出極美日落氛圍，伴隨著炫目的煙花綻放，孫燕姿帶來演唱會的歌曲「我要的幸福」、「超快感」、「綠光」、「神奇」，孫燕姿更獻上動感舞蹈，將現場氛圍拉向至高點。

透過 Google News 追蹤中央社

演唱會環節間隙，更有「AI孫燕姿」精彩影片，13張專輯一幕幕重映在眼前，引起全場驚嘆，喚醒一整個世代的青春記憶。

孫燕姿也在舞台上真情流露，聊著日常，談生活方式、剖析自己對於「日落」的感悟：「在日落以後，暗的下一站就是曙光」說起青春，孫燕姿更是對所有歌迷們真情表白：「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春。」（編輯：李淑華）1140430