鉛球女將江靜緣破全國紀錄 未來性備受期待

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣鉛球女將江靜緣今天在靜岡國際田徑賽的女子鉛球以17公尺83摘下金牌，同時打破林家瑩於2014年締造的全國紀錄，教練呂景義也看好愛徒的未來性。

年僅高三的田徑女將江靜緣來自運動世家，父母是昔日舉重名將江明政、陳淑枝，而江靜緣從小遺傳雙親優異的運動基因，不過她並未選擇舉重，而是在田徑賽場嶄露頭角，甚至去年在世界U20田徑錦標賽的女子鉛球摘下銅牌，讓江靜緣的未來性備受期待。

身為U20女子鉛球全國紀錄保持人，江靜緣原本鎖定今年全國中等學校運動會打破全國紀錄，然而在外界矚目壓力下，導致她的發揮不如預期，而這次前往日本參加靜岡國際田徑賽，江靜緣放下得失心，如願在第6擲繳出17公尺83成績，突破「阿牛」林家瑩於2014仁川亞運締造17公尺48全國紀錄，並將金牌納入囊中。

教練呂景義接受中央社採訪時透露，其實江靜緣在全中運的狀態不錯，因此破全國紀錄在預料之內，並提到在愛徒出發前特地與她心理溝通，鼓勵江靜緣將全中運未能完成的目標，藉由這次國際賽討回來，「運動員沒有比好一定帶著不服輸的心情，我只是給她向前的鬥志。」

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雖然呂景義未能陪同江靜緣赴日參賽，不過他與帶隊教練陳鴻傑保持密切聯絡，除了即時收到江靜緣每1擲的影片，下場後還立刻通過手機電話指導，「破全國紀錄那1擲，看到江靜緣高舉雙手，我就有感覺破了，果然成績出爐如願達到了。」

指導江靜緣長達7個年頭，呂景義相當看好愛徒的未來性，並指出江靜緣的能力甚至超越同期的林家瑩，接下來江靜緣將陸續征戰亞洲田徑錦標賽、世界大學運動會，呂景義寄望她能透過國際賽累積經驗，並逐步朝著18公尺大關邁進，再來力拚站上國際賽頒獎台。（編輯：陳政偉）1140503