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文化部舉行首屆百大基地發表會 從生活展現文化力

2025/5/3 12:13（5/3 12:51 更新）
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文化部3日在華山文創園區舉辦第1屆百大文化基地發表會，文化部長李遠（前排左5）、環境部長彭啓明（前排左4）出席合影。中央社記者謝佳璋攝 114年5月3日
文化部3日在華山文創園區舉辦第1屆百大文化基地發表會，文化部長李遠（前排左5）、環境部長彭啓明（前排左4）出席合影。中央社記者謝佳璋攝 114年5月3日
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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）文化部首屆百大基地發表會今天在華山文創園區舉行，文化部長李遠致詞時表示，文化就是生活，希望透過百大基地讓大家從心底愛環境，愛國家，大家一起努力，讓台灣成為一個完整的公民社會。

文化部第1屆百大基地共有110處基地獲得認證，類型多元，包含文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟聚落及影視基地等7大類。

以地理、生態及文化歷史區分，有北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」等6大區。

今天百大基地也在華山同步展開「開箱文化百頁」市集，為期2天，來自全國73個文化基地齊聚一堂，帶來豐富的文化展演與特色飲食，從山區到海線、客庄到部落、都市到鄉村，彷彿一場文化百景的總體檢。雖然今天現場艷陽高照，仍吸引不少民眾參與，親身感受文化的多樣性與在地性。

獲選百大基地之一的宜蘭利澤國際偶戲藝術村營運長金崇慧接受中央社專訪表示，非常高興可以獲選百大基地，獲選後宜蘭文化局也積極協助，讓基地之間彼此認識互動串聯，利澤國際偶戲藝術村的駐村藝術家也可以到其他基地感受台灣，讓文化力量得以擴大。

李遠則表示，文化並不僅限於藝術或表演，「看一場電影是文化、不丟煙蒂是文化、乾淨的廁所是文化、聽音樂、在捷運上看書也都是文化。」他強調，台灣歷經百年發展，如今正邁向一個成熟的公民社會，文化已深植於人們日常生活的每個細節，這正是文化部繼續努力的方向。

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李遠說，這項百大文化基地計畫從發想到落實，歷時約9個月，從遴選標準、評審機制到與地方政府溝通協調，步步謹慎推進。李遠表示，光報名的基地就超過1000處，最後選出110處，「過程中難免會得罪地方民代或未入選單位，但只要事情是對的，我們就勇敢去做。」

環境部長彭啓明今天特別到場表示，他來這裡目的之一，是因為他是李遠的粉絲，「環境部在全國有環境教育設施與義工，我們要當文化部最大後盾，未來會加速積極協助，將我們的人潮倒到文化基地；也將文化基地的民眾帶進環境部單位，我們要一起提倡心環保文化運動，一起讓文化改變人心。」（編輯：龍柏安）1140503

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文化部首屆百大基地發表會3日在華山文創園區舉行，共有110處基地獲得認證，現場同步展開「開箱文化百頁」市集，來自全國73個文化基地齊聚一堂。圖為獲選百大基地之一的宜蘭利澤國際偶戲藝術村。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月3日
文化部首屆百大基地發表會3日在華山文創園區舉行，共有110處基地獲得認證，現場同步展開「開箱文化百頁」市集，來自全國73個文化基地齊聚一堂。圖為獲選百大基地之一的宜蘭利澤國際偶戲藝術村。中央社記者趙靜瑜攝 114年5月3日
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