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南早：美中緩和貿易僵局需特使 美不認為王毅合適

2025/5/3 20:44（5/3 21:51 更新）
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美國傾向由總統川普直接與中國國家主席習近平就關稅談判，但中國認為風險太大，建議派特使展開對話。美方卻不認為中國外長王毅（圖）是合適人選。（中央社檔案照片）
美國傾向由總統川普直接與中國國家主席習近平就關稅談判，但中國認為風險太大，建議派特使展開對話。美方卻不認為中國外長王毅（圖）是合適人選。（中央社檔案照片）
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（中央社台北3日電）香港南華早報報導，美國傾向由總統川普直接與中國國家主席習近平就關稅談判，但中國認為風險太大，建議派特使展開對話。美方首選的對話人之一是中央書記處書記蔡奇，而且不認為中國外長王毅是合適人選。

南華早報今天報導，分析人士認為，美中正謹慎地處理雙邊貿易及全球經濟前景不明之際，如何打開雙方的溝通渠道看似簡單但有不少障礙。

報導表示，美國傾向由自稱是交易高手的川普直接與習近平談判，但中國認為風險太大。中國官員提出川普及習近平都派出特使，不過，美國對此有猶豫。

報導引述全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）高級分析師、美國駐瀋陽總領事館前官員Jeremy Chan表示，中國官員認為除了川普本人，美國政府沒有人可以同時就貿易和芬太尼發聲，而川普將這兩者聯繫在一起，作為他最初對中國提高20%關稅的理由。

報導表示，川普政府給予北京幾位中國官員的名字，認為這些人適合與美國國家安全顧問會面，以改善兩國的溝通。這些中國官員相信是中共政治局常委。

但中國對美國提議的人選有猶豫，傾向由中國外長王毅進行任何會談。

報導強調，上述情況是在美國國務卿盧比歐兼任國安顧問前發生的。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，美國有一份習近平核心圈的人物名單，美國不認為王毅是合適人選。不過，中國並不同意這觀點。

分析人士表示，美方首選的對話者之一，據報是中央書記處書記蔡奇，他被認為是習近平實際上的幕僚長，也是政治局常委。

Jeremy Chan表示，北京一直不願意同意川普團隊提出透過蔡奇展開對話，但白宮認為蔡奇與習近平的關係比與王毅的關係更密切。

葛來儀表示，中國仍在探討如何讓川普任命特使，以便雙方能夠真正展開對話。

報導表示，分析人士認為，美中都不願表現出退縮或向對方屈服，擔心會在國內民眾面前顯得軟弱。

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對中國來說，理想的溝通渠道是建立一種類似王毅與美國前國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）之間的關係，但川普政府一直對延續拜登政府的任何做法有懷疑。

華爾街日報2日引述消息人士稱，中國正試圖利用芬太尼問題作為切入點，與川普政府重啟貿易談判。中國正考慮派出公安部長王小洪前往美國打破僵局。（編輯：陳鎧妤）1140503

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