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穿越紅人Show再現秀場打賞 許志豪笑喊會更賣力

2025/5/3 19:10（5/3 19:21 更新）
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歌手許志豪（左）、吳申梅（右）參與全新音樂會「穿越紅人Show」，復刻早期歌廳秀的演出形式，帶領觀眾一同回味台語金曲。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
歌手許志豪（左）、吳申梅（右）參與全新音樂會「穿越紅人Show」，復刻早期歌廳秀的演出形式，帶領觀眾一同回味台語金曲。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）三立集團響應「5Ｇ科技影音展演創新應用」計畫，打造台灣首個沉浸式台語表演「穿越紅人Show」，並重現打賞機制，藝人許志豪笑說，「如果收到紅包，我的Key可以升得更高喔！」

許志豪受訪表示，現在是分眾時代，這些台語歌可能是長輩的回憶，節目「超級紅人榜」一直鎖定愛聽台語歌的朋友，也給了他們機會，這次是很好的機會跟觀眾面對面。

歌手吳申梅表示，節目變成實體表演是很大的里程碑，「超級紅人榜」就是她的娘家，也孕育出很多歌手，「把經典歌再演出，也讓台語文化發揚光大。」

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此次設計手機打賞機制，也重現過去秀場的傳統。許志豪笑說，如果能收到紅包，會更有動力演出，表演也會更加賣力，「看到婆婆媽媽們揮舞紅包塞上台，我都感受到她們滿滿的誠意。無論是輕輕放進或豪爽投擲，我都會笑納，因為這代表大家對我們的肯定與支持。」

吳申梅也笑說，有次演出結束走到後台，就收到粉絲私下塞的紅包，是相當驚喜的體驗。（編輯：吳素柔）1140503

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三立集團響應「5G科技影音展演創新應用」計畫，打造台灣首個沉浸式台語表演「穿越紅人Show」，歌手許志豪（右）參演，他說，現在是個分眾時代，這些台語歌可能是長輩的回憶。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
三立集團響應「5G科技影音展演創新應用」計畫，打造台灣首個沉浸式台語表演「穿越紅人Show」，歌手許志豪（右）參演，他說，現在是個分眾時代，這些台語歌可能是長輩的回憶。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
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