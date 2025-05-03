母親節將至 安德烈慈善表揚15名媽媽傳遞溫柔力量

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（中央社記者王心妤台北3日電）安得烈慈善協會今天舉辦第5屆柔韌母親表揚活動，表揚15名來自全台灣各地的母親，包含獨自撫養2名孩子的莊媽媽、還有一邊照顧中風丈夫並扛起家計的白媽媽等。

協會理事長張德明今天表示，15名母親走過眼淚跟艱辛仍未放棄，也用愛撐起一個家的重量，並用樂觀跟堅持迎戰生活的風浪，「她們的故事，不只是令人敬佩的個人經歷，更是這個社會最珍貴、最需要被看見的溫柔力量。」執行長羅紹和則說，「這些母親不僅承擔家計、撫育孩子，更以堅定信念培育下一代的品格與夢想，她們是這個社會最美的光芒。」

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今年獲獎的母親們包含丈夫早逝並獨自撫養2名年幼孩子的莊媽媽、一肩扛起家計並照顧中風的丈夫和3名孩子的白媽媽、身兼3份工並照料雙親和2名女兒的翁媽媽等。

協會今天先秘密邀請每名獲獎母親的孩子錄製感恩影片，主持人李明依也道出她們的生命故事與付出，讓現場洋溢溫馨氣氛。（編輯：張銘坤）1140503