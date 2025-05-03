加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美烏礦產協議簽訂 能帶給烏克蘭安全保障？一週大事回顧
首頁 / 生活

母親節將至 安德烈慈善表揚15名媽媽傳遞溫柔力量

2025/5/3 19:46（5/3 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
母親節即將到來，安得烈慈善協會3日下午舉辦第5屆柔韌母親表揚活動，表揚15名來自全台灣各地的堅強母親。中央社記者羅廣仁攝 114年5月3日
母親節即將到來，安得烈慈善協會3日下午舉辦第5屆柔韌母親表揚活動，表揚15名來自全台灣各地的堅強母親。中央社記者羅廣仁攝 114年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）安得烈慈善協會今天舉辦第5屆柔韌母親表揚活動，表揚15名來自全台灣各地的母親，包含獨自撫養2名孩子的莊媽媽、還有一邊照顧中風丈夫並扛起家計的白媽媽等。

協會理事長張德明今天表示，15名母親走過眼淚跟艱辛仍未放棄，也用愛撐起一個家的重量，並用樂觀跟堅持迎戰生活的風浪，「她們的故事，不只是令人敬佩的個人經歷，更是這個社會最珍貴、最需要被看見的溫柔力量。」執行長羅紹和則說，「這些母親不僅承擔家計、撫育孩子，更以堅定信念培育下一代的品格與夢想，她們是這個社會最美的光芒。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年獲獎的母親們包含丈夫早逝並獨自撫養2名年幼孩子的莊媽媽、一肩扛起家計並照顧中風的丈夫和3名孩子的白媽媽、身兼3份工並照料雙親和2名女兒的翁媽媽等。

協會今天先秘密邀請每名獲獎母親的孩子錄製感恩影片，主持人李明依也道出她們的生命故事與付出，讓現場洋溢溫馨氣氛。（編輯：張銘坤）1140503

#安德烈
#李明依
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：