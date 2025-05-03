助企業籌組控股公司 經部預告修法強化賦稅誘因

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（中央社記者劉千綾台北3日電）為提高籌組控股公司意願，經濟部近日預告修正企業併購法，明定為籌組控股公司的證券交易所得，可選擇免予計入轉換當年度基本所得額，至實際轉讓或帳簿劃撥至開設的有價證券保管劃撥帳戶時，再行申報。法案預告14天後，將報請行政院同意，之後將送立法院審議。

經濟部商業發展署表示，為活絡產業發展環境，提升中小企業國際競爭力，協助突破成長瓶頸，鼓勵企業成立發展產業控股公司為一重要政策方向，因此修正企業併購法透過租稅措施方式，提高籌組控股公司意願。

商業署表示，公司得透過股份轉換成立為控股公司，但股東有立即面臨課徵稅賦，影響其換股成立控股公司的意願，這次修法新增條款，明定為籌組控股公司的證券交易所得，得選擇免予計入轉換當年度基本所得額，至實際轉讓或帳簿劃撥至開設的有價證券保管劃撥帳戶時，再行申報。

商業署說明，成立產業控股公司的過程可能是透過與其他新創公司的股份交換，假設控股公司在交換當下的股價為50元，新創公司的股價只有10元，若以一股換一股的交易模式進行合併，新創公司股東成為控股公司股東後，每股所增加的40元須納入單年度的基本所得額。

為提高股東成立控股公司的意願，商業署表示，這次修法重點在於，新創公司股東成為控股公司股東後，可以選擇證券交易所得免予計入股份轉換當年度的基本所得額，但擇定後不得變更，未來實際出售股票後，再以出售時的交易金額計入當年度的所得稅額。

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經濟部強調，適用上述條件者須為國發會認定的控股公司，相關規定待國發會公布。此外，控股公司有解散、合併或分割而消滅情事時，應於清算完結的次日或主管機關核准變更登記次日起10日內，向該管稅捐稽徵機關列單申報，對於違反規定者，這次修法也新增罰則。

根據第52條罰則專章，未依限或未據實申報者，稅捐稽徵機關除限期責令補報外，處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰；經稅捐稽徵機關限期責令補報，屆期未補報者，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：潘羿菁）1140503