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張艾嘉獲遠東影展終身成就獎 樂見台灣電影歐洲放映

2025/5/3 17:39（5/3 17:48 更新）
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影后張艾嘉（中）榮獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她說，從影54年能拿到這個獎項，是相當大的鼓勵。（烏迪內遠東國際影展提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
影后張艾嘉（中）榮獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她說，從影54年能拿到這個獎項，是相當大的鼓勵。（烏迪內遠東國際影展提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）影后張艾嘉日前獲頒義大利遠東影展的金桑樹終身成就獎，張艾嘉表示，樂見台灣電影在歐洲放映，一切辛苦都值得，她並感謝遠東影展一直支持台灣跟亞洲電影。

張艾嘉今天表示，這次前往義大利，「看見電影在歐洲大銀幕上演，1000多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了。」

她也說，從影54年能得到此獎是個大鼓勵，「我發現我們生活在非常瘋狂的世界，這種混亂的局面下，我覺得很慶幸還有電影、電影院可以去。無論想逃避、想哭、想笑、或想分享情感，至少那2個小時，我們仍然相信世界是美好的。」

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張艾嘉表示，獲獎不是因為年紀大或是做得更久，而是她持續工作，因此也鼓勵更多人為了電影繼續努力，而遠東影展持續對台灣跟亞洲電影表示支持，能在這樣的地方獲獎是莫大的鼓勵。

另外，張艾嘉監製的奇幻愛情片「他年她日」也將在今年秋天跟觀眾見面，由許光漢跟香港女星袁澧林主演，還有金獎幕後團隊支持，相當令影迷期待。（編輯：陳政偉）1140503

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