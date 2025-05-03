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中國房企前4月銷售下降 分析指房市沒有小陽春

2025/5/3 18:33
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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國提振內需首重穩定房市，但房市至今仍在震盪。今年前4個月，排名前100的房地產公司銷售金額較去年同期下降6.7%，分析指出，儘管預期轉好，但房市並沒有出現市場期待的「小陽春」。

市場機構克而瑞日前發布，2025年前4個月，百強房企累計實現操盤銷售額人民幣1兆181.7億元（約新台幣4兆5817億元），年減6.7%。

陸媒財新網指出，歷史數據顯示，在2021年前4個月，百強房企累計實現操盤銷售額37476.7億元，創下最高紀錄；此後樓市銷售節節敗退，當前數值僅相當於2021年同期的27%。

克而瑞的數據顯示，2025年前4個月，百強房企的單月操盤銷售額分別為2276.1億、1881.2億、3177.6億和2846.8億元，反映出樓市反彈乏力。與2024年同期相比，只有2月單月實現年增1.2%，而1月、3月和4月的銷售額分別年減3.2%、11.3%和8.7%。而且，2月銷售業績年增的重要原因是這兩年春節假期時間差異。

中國官方近兩年持續推出救市政策，尤其是2024年9月的中共中央政治局會議提出「要促進房地產市場止跌回穩」。此後，房地產領域政策更加優化，乃至於適度寬鬆的貨幣政策、更加積極的財政政策都陸續出爐，改善了市場預期。

報導指出，去年第4季和今年第1季的中國房地產市場逐步止跌企穩。但市場機構億翰智庫4月底發布的報告稱，「從目前來看，這一系列政策紅利進入消退期」。至2025年4月末，僅上海、北京、深圳、成都等熱點城市的房地產市場尚存餘溫。

今年4月，中國國家統計局發布的房地產開發投資與70城房價數據，也顯示出房市冷熱並存的現象，一面是開發商持續承壓，另一面是交易市場出現復甦。

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第一季房地產開發投資年減9.9%，創下近年來最大降幅，新開工面積連續12個月年增量萎縮，這顯示開發商沒有能力或不願意對未來房市投資。

另一方面，一線城市新成屋價格連續4個月出現月增，3月份中古屋房價月增的城市有10個，比上月增加7個，而中古屋市場比起新建案的銷售，更能反映市場的真實需求。（編輯：陳鎧妤）1140503

#中共中央政治局
#成都
#國家統計局
#克而瑞
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