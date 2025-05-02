「夏日最後的祕密」守夜人寫主題曲 承載青春記憶

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）愛情電影「夏日最後的祕密」全台上映，除了劇情引發廣大共鳴，由守夜人打造的電影同名主題曲「夏日最後的祕密」，也成觀眾情感催化劑，傳遞青春愛戀的細膩與離別的感傷。

「夏日最後的祕密」由守夜人團長旭章擔任主要創作人，與四分衛主唱陳如山（阿山）共同填詞。陳如山同時也是電影演員，讓音樂創作與整體劇情有更深的情感連結。

根據放飛音樂提供的新聞資料，音樂編制上，守夜人選擇以極簡的鋼琴主旋律開場，輔以大提琴貫穿整曲，營造出柔和卻深沉的音場氛圍。編曲由旭章與靈魂沙發的蘇祐霆（Poopoo）聯手操刀，並邀請音樂製作人鍾承洋與混音師黃文萱協力完成。

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守夜人過去便以電影與影像配樂見長，曾為「女鬼橋2」、「該死的阿修羅」、「四樓的天堂」、「跟你老婆去旅行」等多部影視作品創作原創音樂，並以「該死的阿修羅」榮獲第24屆台北電影獎最佳配樂，作品風格融合實驗、氛圍與抒情，深受肯定。

「夏日最後的祕密」主題曲已全面上架各大數位音樂平台。（編輯：陳政偉）1140502