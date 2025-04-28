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泰版「鬼家人」爆笑進化 雙男主角人氣高來台見面會一票難求

2025/4/28 16:12（4/28 16:46 更新）
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台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」改編成泰國版「冥婚鬧泰大」，台版導演程偉豪（左）、監製金百倫（右）28日出席媒體試片。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」改編成泰國版「冥婚鬧泰大」，台版導演程偉豪（左）、監製金百倫（右）28日出席媒體試片。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
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（中央社記者洪素津台北28日電）台灣電影「鬼家人」改編成泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」，找來高人氣泰國男神主演，台版導演程偉豪、監製金百倫今天受訪表示不知道泰國男主角們如此火紅，笑稱拍許光漢的時候都沒有這樣。

台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」改編成泰國版「冥婚鬧泰大」，找來泰國當紅男神Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）飾演雙男主，2人來台舉辦售票見面會一票難求，今天台版導演程偉豪、監製金百倫出席媒體試片並受訪，金百倫坦言一開始並不知道泰版男主角那麽紅，「一堆從小到大的朋友，熟跟不熟的朋友都出現了，我當初拍許光漢的時候都沒有這麼誇張」。

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台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」在國際間闖出好成績，在日本、韓國、香港、新加坡及越南等地都有放映，還到義大利參加影展。金百倫直呼台灣電影要走出去不容易，她透露有很多地區都來在接洽，包括歐美國家，至少2、3個，而泰國最有效率，與他們接洽不到一個月就確定，如今看到成品也相當有趣，程偉豪也激賞：「泰版玩得更瘋、更沒底線！」

泰國當紅男神Billkin和PP Krit在台灣的2場粉絲見面會已經完售，金百倫表示，這次請到他們來台，就希望盡最可能讓大家與他們見面，會設計各種活動，「還有一些驚喜會給大家。」至於台版男主許光漢會不會想看，程偉豪表示，當初在確認要改編後有通知許光漢，他也覺得很有趣，直呼泰版上映一定要告訴他。（編輯：李亨山）1140428

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台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」在國際間闖出好成績，並改編成泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」，演員Billkin（左）、PP Krit（右）飾演雙男主，在台灣的2場粉絲見面會已完售。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」在國際間闖出好成績，並改編成泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」，演員Billkin（左）、PP Krit（右）飾演雙男主，在台灣的2場粉絲見面會已完售。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
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