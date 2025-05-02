電影「厄魂」開鏡 曹佑寧、項婕如挑戰驚悚極限

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）由曾禎監製、新銳導演邱晧洲執導的電影「厄魂」，昨天舉行開鏡儀式，主要演員包括曹佑寧、天心、莊凱勛等人出席，共同挑戰驚悚極限。

根據「我在娛樂」今天發布新聞稿，曹佑寧表示，角色還滿挑戰的，「還有一些親情的關係，讓角色對於『滅鬼』有一些執念」，他希望能帶給觀眾一個新鮮的曹佑寧。

項婕如則認為「厄魂」在恐怖的外表下，藏著很多關於人性、關於愛與失落的故事，「我飾演的角色，表面上像是在面對超自然的恐懼，但其實她更害怕的是內心深處那些無法面對的傷口。」

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此外，「啦啦隊女神」林襄首度挑戰大銀幕的驚悚演出，她興奮表示：「真的很榮幸跟前輩們一起合作，超期待！」曾演出「刻在你心底的名字」的邵奕玫同樣怕鬼，但她也希望自己的的角色能讓大家印象深刻。

邱晧洲首度挑戰鬼片，希望能拍出全新品種的驚悚恐怖片，前期不只特殊化妝、傳統儀式，更結合許多武術與舞蹈的訓練，「希望在傳統以民俗文化為主的台產鬼片形態上，能夠增加一點更獨特的風格。」（編輯：陳政偉）1140502