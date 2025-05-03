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疑提黨員名冊供罷免連署 國民黨台中2幹部收押禁見

2025/5/3 19:08（5/3 20:03 更新）
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圖為國民黨台中市黨部外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中3日電）中檢偵辦台中立委罷免提案涉幽靈連署，其中罷免綠委部分，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等人，疑提供黨員名冊供罷免連署遭檢方聲押，地院晚間裁定2人收押禁見。

台中地院今天下午3時召開羈押庭審理，經法官訊問後，認定2人有羈押原因與必要，晚間近6時30分裁定羈押禁見。

民主進步黨籍立法委員蔡其昌、何欣純、中國國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署2日指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索台中多區與彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。

全案經檢方複訊後，認定陳劍鋒、伍康龍等2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

遭提案罷免的民進黨台中立委資料中，「提議前死亡」人數有149人。據了解，陳劍鋒等人疑似提供黨員名冊，供罷免連署書資料之用，全案檢方正持續擴大釐清。

此外，國民黨二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香、東區黨部劉姓黨工與大甲黨部王姓黨工，檢方分別諭知新台幣10萬元到20萬元不等金額交保候傳，限制出境出海，另1被告、4證人諭知請回。

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罷藍部分，檢方約談3嫌疑人、3證人到案說明，訊後諭知請回。

中檢說，秉持客觀中立立場，以審慎、嚴謹態度儘速調查釐清案情。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140503

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伍康龍
立委罷免連署涉偽造文書 國民黨台中市黨部2幹部遭聲押禁見
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