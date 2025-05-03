加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮選委會以尺量測罷免連署書？中選會：與事實不符
首頁 / 政治

罷免傅崐萁2階連署書清點14小時 花蓮選委會剔除11張

2025/5/3 09:21（5/3 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
罷免國民黨籍立委傅崐萁第2階段連署書2日送件，花蓮縣選舉委員會初步清點格式後剔除11張，有效連署書為3萬2766份，圖為罷免領銜人李美玲（圖）拿出罷免案連署人名冊送件收據。（微光花蓮提供）中央社記者張祈傳真 114年5月3日
罷免國民黨籍立委傅崐萁第2階段連署書2日送件，花蓮縣選舉委員會初步清點格式後剔除11張，有效連署書為3萬2766份，圖為罷免領銜人李美玲（圖）拿出罷免案連署人名冊送件收據。（微光花蓮提供）中央社記者張祈傳真 114年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁第2階段連署書昨天送件，花蓮縣選舉委員會近14小時初步清點格式後剔除11張，有效連署書3萬2766份，將委由13鄉鎮市戶政事務所查對。

花蓮選委會表示，受理後全程由監察小組委員在場監察，由於部分格式與標準版本有差距，初步清點數為3萬2766份。依公職人員選舉罷免法規定，收到罷免連署人名冊後，應於40天內完成查對，名冊影本將委由鄉鎮市戶所查對，彙整結果後函報中央選委會。

花蓮選委會說，花蓮縣警察局於受理清點及查對期間，將加強安全維護及巡守選委會及各戶所。

google news透過 Google News追蹤中央社

罷免領銜人李美玲表示，相較台東縣、桃園市只花2、3小時就完成清點，花蓮超過13小時，感覺特別高規格。

外傳「選委會拿尺一張一張量」，罷免團體「微光花蓮」說，團隊協同律師於地下室參與點交過程，沒被拿尺測量及刁難，由於選委會人力較少，且要謹慎且重複查對，才讓過程拉長。（編輯：李明宗）1140503

#中央選委會
#公職人員選舉罷免法
#中國國民黨
#李美玲
#戶政事務所
#花蓮縣警察局
#傅崐萁
#警察局
#花蓮縣
#選舉委員會
#微光花蓮
延伸閱讀
花蓮選委會以尺量測罷免連署書？中選會：與事實不符回顧》罷免傅崐萁連署書格式有異 沈伯洋：約4000份需重簽競選小物案被告李慶隆遭通緝 傅崐萁：引起寒蟬效應台中立委罷免連署涉偽造文書 檢聲押陳劍鋒、伍康龍其他6人交保罷團連署逾2萬份 林沛祥：尊重公民自主權利綠：藍營死亡連署盜個資頻傳 朱立倫還想避責罷瑤領銜人張克晉退出 中選會：已提供更換同意書範例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：