罷免傅崐萁2階連署書清點14小時 花蓮選委會剔除11張

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁第2階段連署書昨天送件，花蓮縣選舉委員會近14小時初步清點格式後剔除11張，有效連署書3萬2766份，將委由13鄉鎮市戶政事務所查對。

花蓮選委會表示，受理後全程由監察小組委員在場監察，由於部分格式與標準版本有差距，初步清點數為3萬2766份。依公職人員選舉罷免法規定，收到罷免連署人名冊後，應於40天內完成查對，名冊影本將委由鄉鎮市戶所查對，彙整結果後函報中央選委會。

花蓮選委會說，花蓮縣警察局於受理清點及查對期間，將加強安全維護及巡守選委會及各戶所。

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罷免領銜人李美玲表示，相較台東縣、桃園市只花2、3小時就完成清點，花蓮超過13小時，感覺特別高規格。

外傳「選委會拿尺一張一張量」，罷免團體「微光花蓮」說，團隊協同律師於地下室參與點交過程，沒被拿尺測量及刁難，由於選委會人力較少，且要謹慎且重複查對，才讓過程拉長。（編輯：李明宗）1140503