花蓮選委會以尺量測罷免連署書？中選會：與事實不符

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（中央社記者賴于榛台北3日電）罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁團隊「微光花蓮」昨天將第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會，外傳選委會以尺量測連署書的格式誤差，導致初點耗時。中選會澄清，網傳說法與事實不符，勿一再造謠。

至於二階連署書初點結果，中選會表示，花蓮縣選委會昨天早上收到花蓮縣選區立委傅崐萁罷免案二階連署名冊送件後，隨即進行初點作業程序，收件初點數為3萬2766份，後續花蓮縣選委會將與花蓮縣政府戶政事務所進行查對作業。

罷團「微光花蓮」昨天將3萬2777份第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會，但網路社群一度傳出花蓮選委會以尺量測連署書的格式是否有0.001公分的誤差，導致初點耗時。

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中選會今天透過文字說明指出，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式之事，網傳說法與事實不符，請有心人士勿一再造謠。

中選會說，花蓮縣選委會人力有限，且依法行政而辦理初點作業，在嚴峻條件下，仍戮力從公完成初點作業。（編輯：黃瑞弘）1140503