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花蓮選委會以尺量測罷免連署書？中選會：與事實不符
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台中立委罷免連署涉偽造文書 檢聲押陳劍鋒、伍康龍其他6人交保

2025/5/3 08:39（5/3 09:58 更新）
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中檢偵辦立委罷免提議案疑涉幽靈連署，國民黨台中市黨部2日遭檢調搜索，黨部書記長陳劍鋒（藍衣）被帶回詢問，檢方訊後聲請羈押禁見。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
中檢偵辦立委罷免提議案疑涉幽靈連署，國民黨台中市黨部2日遭檢調搜索，黨部書記長陳劍鋒（藍衣）被帶回詢問，檢方訊後聲請羈押禁見。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台灣台中地方檢察署偵辦5名台中市選出的藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，2日帶回19人漏夜詢問，檢察官認藍2幹部涉偽造文書、個資法等罪嫌，聲押禁見，6人交保，11人請回。

民主進步黨籍立法委員蔡其昌、何欣純、中國國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案遭質疑涉幽靈連署，檢察官指揮法務部調查局台中市調查處等，持台灣台中地方法院核發搜索票，搜索台中多區與彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。

檢察官訊後，認國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍涉嫌中華民國刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

此外，二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香、劉姓與王姓被告分別諭知新台幣10萬元到20萬元不等金額交保候傳，限制出境出海，另1被告、4證人諭知請回。

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罷藍部分，約談3嫌疑人、3證人到案說明，訊後諭知請回。

中檢說，秉持客觀中立立場，以審慎、嚴謹態度儘速調查釐清案情。（編輯：李明宗）1140503

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中檢偵辦5名台中市選出的藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，國民黨台中市黨部2日遭檢調搜索，調查局人員帶走電腦主機。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
中檢偵辦5名台中市選出的藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，國民黨台中市黨部2日遭檢調搜索，調查局人員帶走電腦主機。中央社記者趙麗妍攝 114年5月3日
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