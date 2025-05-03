國民黨台中市黨部2人遭聲押 盧秀燕：與其打壓罷免不如打詐

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）國民黨台中市黨部2日遭檢調搜索，2幹部今天遭檢方聲押。台中市長盧秀燕今天表示，選務機關已剔除不正確資料，對罷免案成立無影響，與其用司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐。

台灣台中地方檢察署偵辦5名台中市選出的藍綠立委罷免提議案疑涉幽靈連署，2日帶回19人漏夜詢問，檢察官認藍2幹部涉偽造文書、個資法等罪嫌，聲押禁見，6人交保，11人請回。

盧秀燕今天出席中國醫藥大學美術館動土典禮，會後她接受媒體訪問，她表示，罷免運動發起一方，無論是個人、公民團體或任何政黨，沒有查個資的權利，選委會和戶政機關才可以查個資。如果用司法來要求發起罷免一方負責，何其沉重。

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盧秀燕指出，選務機關及戶政機關已剔除不正確的資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實等，對罷免案成立沒有影響。如果中央運用司法對罷免運動發起的一方，不管是個人、政黨或公民團體，以司法予以調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了」。

盧秀燕希望國家將司法用在打詐方面，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。（編輯：李亨山）1140503