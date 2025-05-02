朱立倫：賴政府對內鬥爭對外無能 一事無成

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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨主席朱立倫今天出席北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，他在致詞時批評，賴政府就任1年來，對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，把自己人當敵人，動用一切手段打擊政敵。

台灣台中地方檢察署調查罷免連署案，今天指揮法務部調查局搜索中國國民黨台中市黨部。國民黨主席朱立倫下午在國民黨中央黨部，出席台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議。

朱立倫致詞時說明，去年520總統賴清德就任，這1年來賴政府對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，把自己人當敵人，叫在野黨去天安門抗議，動用一切手段打擊政敵。

朱立倫批評，全世界沒有任何民主國家會剷除在野黨、罷免反對黨的國會議員，歷史上只有希特勒做過。今天抓這個政黨大家不講話，明天抓另個政黨大家都不講話，最後所有的反對黨都被抓起來，連講話機會都沒有，「這就是法西斯，這就是希特勒」。

朱立倫提到，賴總統沒有想要跟在野黨坐下來共商國是，也沒有想共同面對國際挑戰，今天對賴總統來講，透過司法手段剷除異己，對付在野黨，或是透過大罷免達到一黨獨大，這比較重要，完全不考慮當前台灣面對的國際困局。

朱立倫談及，稍早他與日本國會議員會面，從頭到尾都在談全世界關心的關稅匯率戰，美債危機風暴，日本當成國難、比疫情還嚴重的災難，但只有台灣在搞大罷免。

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朱立倫強調，4月26日的凱道集會不是他個人號召，也不是國民黨、民眾黨號召，是全民因為賴總統只搞家暴，一事無成，大家才站出來；如果賴總統覺得還不夠，民眾會一波接一波，一群接一群湧上街頭持續抗爭，這才是台灣的民主。

朱立倫表示，國民黨昨天有做最新民調，絕大部分台北市民反對大罷免，台北市的5位國民黨立委都很安全；所有黨員在未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保國民黨立委，這是關鍵。他堅信，台北市民不會被嚇倒，國民黨要堅定的走下去，力拚到底。（編輯：張若瑤）1140502