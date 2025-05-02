綠：藍營死亡連署盜個資頻傳 朱立倫還想避責

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（中央社記者賴于榛台北2日電）罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出，國民黨主席朱立倫質疑是民進黨透過恐嚇、製造壓力。民進黨今天說，國民黨惡罷綠委傳死亡連署，還出現盜用市民個資的荒謬手段，朱立倫不知檢討，還以謊言包裝犯法，逃避應負的責任。

張克晉昨天聲明要退出領銜人身分，朱立倫今天質疑，民進黨透過恐嚇，各種司法、政治壓力製造寒蟬效應，造成很多的困難。

民進黨發言人戴瑋姍下午透過新聞稿指出，國民黨惡罷綠委不只涉及死亡連署，甚至基隆市前民政處長張淵翔也坦承，利用戶政系統盜用市民個資，但朱立倫與基隆市長謝國樑至今不願道歉，國民黨還以「不討論個案」為由，持續攻擊司法中立性。

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戴瑋姍說，這顯見不是個案而是通案、重大弊案，更是台灣民主史上的醜聞，朱立倫為保黨主席大位，面對過錯不知檢討，持續以謊言包裝犯法行為，想用政治追殺來逃避應負的責任。

她指出，國民黨想用話術正當化偽造文書、違法集會、盜取個資等違法行為，已嚴重撕裂社會穩定與破壞民主法治；面對國際嚴峻的態勢，朱立倫應停止政治鬥爭，共同為國家努力，朝野一致因應當前挑戰。（編輯：謝佳珍）1140502