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競選小物案被告李慶隆遭通緝 傅崐萁：引起寒蟬效應

2025/5/2 23:10
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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立委傅崐萁競選小物案被告李慶隆遭通緝，其律師涉嫌藏匿人犯新台幣50萬元交保。傅崐萁今天表示，對於在2024年大選前就經各地檢署完整調查，且都查無不法簽結的舊案，卻在大罷免期間再度冷飯熱炒，引起前所未有的寒蟬效應，他嚴正聲明強烈抗議。

北檢偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，檢察官日前傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。檢調發現張姓律師涉嫌藏匿人犯，今天搜索、約談張姓律師，訊後諭令50萬元交保。

傅崐萁晚間發布新聞稿指出，他的園丁李先生，在休假中回去台中家裡時被北檢以相當粗暴的方式，被北檢以莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問2次，疲勞詢問且時間都非常漫長，檢察官竟然問他年事已高為什麼還不離職。

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傅崐萁表示，經此詢問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。

傅崐萁指出，對於一個在2024年大選前就經過桃園地檢、各地檢署完整調查且都查無不法簽結的舊案，卻在總統賴清德與民進黨所發起整肅消滅在野黨的大罷免期間，再度冷飯熱炒，不只全台四處收押國民黨工及公務人員，又對家人及週遭工作人員威脅恐嚇，已經引起民主國家前所未有的寒蟬效應，這個國家還有司法正義嗎，他嚴正聲明強烈抗議。（編輯：潘羿菁）1140502

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傅崐萁競選小物案被告李慶隆遭通緝 律師涉藏匿人犯50萬交保花蓮民團罷免傅崐萁二階達標 5/2送件
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