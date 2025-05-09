傅崐萁競選小物案 通緝中被告李慶隆投案

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）北檢偵辦傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，因檢察官傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。北檢表示，李慶隆今天在律師陪同下主動到調查局北機站投案，將解送地檢署歸案。

台北地檢署指出，李慶隆今天下午2時許由律師陪同主動前往北機站投案，由調查官依法逮捕，仍製作詢問筆錄、釐清相關案情中，待詢問完畢，將立刻解送地檢署歸案。

媒體報導，國民黨立委傅崐萁在2024年立委選舉前提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨。名嘴溫朗東今年2月間告發傅崐萁及「戰天下」負責人蘇意舜涉違反商業會計法、刑法偽造文書、反滲透法等罪，北檢分案偵辦。

台北地檢署為保全證據，2月27日指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索「戰天下」公司、蘇意舜住所等處，並於3月11日、14日先後搜索被告李慶隆的台中、花蓮居所等處。

傅崐萁當時召開記者會，指「家中園丁」（李慶隆）被再三追殺，已多次被調查，國家用司法手段來對付他，如果自己有任何不法行為，不用等到天亮、半夜都來，國會議員都受到如此恫嚇，所有對自己、家人的攻擊他都甘之如飴。

北檢日前指出，北機站、檢察官先後於4月8日、11日通知、傳喚李慶隆說明，但李慶隆均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，也拘提無著，檢察官認為有事實足認李慶隆已逃匿，已依法於5月2日發布通緝。

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北檢表示，檢察官3月11日訊問李男的翌日深夜，張姓律師事務所的林姓員工駕駛車輛，與李慶隆駕駛的小客車，一前一後駛入張姓律師事務所所在的大樓地下停車場，李慶隆的車停放在張姓律師所的停車位上，且此車的前、後車牌均經卸除，而自當天起聯繫不上李慶隆，張姓律師則陳報與李慶隆失去聯絡。

北檢表示，綜合調查其他事證，有相當理由認為張姓律師藏匿李男或使之隱避，涉嫌刑法藏匿隱避犯人罪嫌，為保全證據，依憲法法庭112年憲判字第9號判決意旨，日前指揮北機站搜索張姓律師事務所等地，並約談張姓律師與林姓員工說明。經檢察官複訊後，諭令張姓律師以新台幣50萬元交保，並將林姓員工請回。（編輯：黃名璽）1140509