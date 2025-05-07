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吳思瑤質疑連司法正義都犧牲 黃國昌：一天到晚造謠

2025/5/7 14:30
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（中央社記者林敬殷、郭建伸台北7日電）北檢偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，發現律師張睿文涉嫌隱匿人犯，訊後諭令新台幣50萬元交保，引發爭議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨主席黃國昌果然是傅崐萁的小弟，4天來悶不吭聲，連司法正義都可以犧牲。

對此，黃國昌回應，吳思瑤連客觀的基本事實都搞不清楚，只會一天到晚造謠，日前他已經講過，法務部應好好檢討，一天到晚有權貴棄保潛逃，結果民進黨到現在都還在阻擋棄保潛逃罪。

北檢偵辦傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，檢察官日前傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。檢調發現張姓律師涉嫌藏匿人犯，2日搜索、約談張姓律師，訊後諭令50萬元交保。

民進黨團今天舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，李慶隆是傅崐萁的園丁，是掌握傅崐萁最多秘密的人，如今潛逃，是司法所不容，社會同仇敵愾，張睿文涉嫌協助隱匿、逃脫，身為傅崐萁及花蓮縣政府御用律師的張睿文，與李慶隆的逃脫有相當關聯，張睿文承接傅崐萁大大小小的司法案件，司法要查也要辦，台灣是法治國家，沒有人可以視司法於無物。

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吳思瑤說明，她同時也要指出，截至今年已經等了4天，最關注司法案件的黃國昌，至今悶不吭聲，不敢表態，不敢批判，黃國昌的正義再次轉彎，果然黃國昌是傅崐萁的小弟，連司法正義都可以犧牲。

對此，黃國昌批評，吳思瑤該檢討的是，為什麼2017年司改國是會議決議通過棄保潛逃罪，但至今民進黨政府還在研議，要研議到什麼時候；綠營一堆詐欺、洗錢大亨落跑，真正噤聲不語的吳思瑤，應回家自己照照鏡子。（編輯：張若瑤）1140507

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