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傅崐萁競選小物案被告李慶隆遭通緝 律師涉藏匿人犯50萬交保

2025/5/2 21:05（5/2 21:26 更新）
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北檢偵辦傅崐萁競選小物案，3月搜索被告李慶隆花蓮居所。（讀者提供）
北檢偵辦傅崐萁競選小物案，3月搜索被告李慶隆花蓮居所。（讀者提供）
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（中央社記者林長順台北2日電）北檢偵辦傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，檢察官日前傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。檢調發現張姓律師涉嫌藏匿人犯，今天搜索、約談張姓律師，訊後諭令50萬元交保。

媒體報導，國民黨立法委員傅崐萁在2024年立委選舉前提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨。名嘴溫朗東今年2月間告發傅崐萁及「戰天下」負責人蘇意舜涉嫌違反商業會計法、刑法偽造文書、反滲透法等罪，北檢分案偵辦。

台北地檢署為保全證據，2月27日指揮調查局北部地區機動工作站兵分5路搜索「戰天下」公司、蘇意舜住所等處，並於3月11日、14日先後兵分3路搜索被告李慶隆的台中、花蓮居所等處。

傅崐萁當時召開記者會，指「家中園丁」（李男）被再三追殺，已多次被調查，國家用司法手段來對付他，如果自己有任何不法行為，不用等到天亮、半夜都來，國會議員都受到如此恫嚇，所有對自己、家人的攻擊他都甘之如飴。

北檢今天指出，北機站、檢察官先後於4月8日、11日通知、傳喚李慶隆說明，但李男均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，也拘提無著。檢察官認為有事實足認李男已逃匿，今天已依法發布通緝。

北機站調查發現，檢察官於3月11日訊問李男翌日深夜，張姓律師事務所林姓員工駕駛車輛，與李男駕駛的自用小客車，一前一後駛入張姓律師事務所所在的大樓地下停車場，李男小客車停放在張姓律師所的停車位上，且該車輛的前、後車牌均經卸除。檢調從當天起聯繫不上李男，張姓律師則陳報與李男失去聯絡。

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北檢表示，檢調綜合調查其他相關事證，有相當理由認為張姓律師藏匿李男或使之隱避，涉嫌刑法藏匿隱避犯人罪嫌。檢察官為保全證據，依憲法法庭112年憲判字第9號判決意旨，今天指揮北機站搜索張姓律師事務所等地，並約談張姓律師與林姓員工說明。

檢察官訊問後，認定張姓律師涉嫌藏匿隱避犯人罪嫌，諭令新台幣50萬元交保，並將林姓員工請回。（編輯：張銘坤）1140502

#傅崐萁
#李慶隆
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