綠批傅崐萁送競選小物違法 藍：依法申報歡迎來查

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（中央社記者王揚宇、林敬殷、劉冠廷台北13日電）媒體報導，國民黨台北市議員鍾小平稱曾收到國民黨立法院黨團總召傅崐萁送的1萬份競選小物修容組。民進黨立法院黨團今天質疑，是否涉嫌違反選罷法、國安法等，檢調、監察院等相關單位應徹查嚴辦。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，她不知道鍾小平在說什麼，自己的說法自己負責，但是鍾小平沒有辦法代表所有人，至少不能代表她。她可以很負責任的說，在競選時期，所有文宣宣傳品、競選小物都會依法申報，也有單據，歡迎來查。

媒體報導指出，傅崐萁遭人爆料，在2024年立委選舉前提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨，而鍾小平透露收到傅崐萁贈送的1萬份修容組。

民進黨立委林楚茵今天在臉書撰文提及，鍾小平親口證實收到傅崐萁贈送的1萬份中國製競選小物，而這些「競選小物」的資金來源為何，是否由中國指示、甚至直接由中國提供，還是這麼多的小物，是否是為了交換「立院總召」的位置，請檢調快查。

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民進黨團書記長陳培瑜上午在民進黨團記者會質疑，傅崐萁與中國的關係非常良好，讓人懷疑這些「政治修容組」是否可能是來自中國的資金，倘若資金來自中國，在選舉的時候送，是否違反國安法、反滲透法等規定，都有調查的必要。

民進黨團幹事長吳思瑤說，傅崐萁可能涉及政治獻金申報不實、刑法偽造文書，以及傅崐萁是否之前為了想當立法院長而違反選罷法，有期約賄選的嫌疑，以及當中是否有來自中國資金等，希望檢調動起來，政治獻金的主管機關監察院也應該好好查一查，相關單位都該徹查嚴辦。（編輯：林興盟）1140213