選舉小物案遭搜索 傅崐萁：停止追殺在野黨

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北14日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室聲明指出，今天上午由沒有管轄權的台北地檢署領銜，針對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，傅崐萁嚴厲譴責，請總統賴清德不要再追殺在野黨。

名嘴溫朗東告發傅崐萁於2024年立委選舉前贈送競選小物給同黨立委候選人，涉嫌違反反滲透法。為保全證據，北檢今天指揮調查局兵分5路搜索，但未約談傅崐萁。

聲明指出，團購小物案在2024大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，結果沒有管轄權的北檢今天還到花蓮搜索員工宿舍，想要把澆水種花種草的職工帶走，再違反偵查不公開，洩密給特定媒體，製造話題，請總統不要再用拙劣的方式追殺在野黨。

聲明表示，民進黨面對史上最團結的國民黨團，用此方式恫嚇在野黨，企圖扭轉社會話題，抹黑抹紅在野黨，社會大眾早看破手腳，請賴總統停止追殺。

聲明發表後，傅崐萁隨即在立法院受訪表示，所謂的競選小物在大選前，由於各地民進黨立委候選人不斷檢舉，各地檢署都有偵查，也查得非常清楚，所走的資金、繳稅都很清楚，上網搜尋都知道，都是價值新台幣20元左右的東西，沒有一件違反選罷法。

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傅崐萁指出，今天檢調到他花蓮的家中搜索員工宿舍，要帶走負責種花種草的員工，他感到非常遺憾，並譴責這種卑劣的方式，都已經調查完畢的案子，還可以再重炒，且今天約談的搜索票是寫違反會計法，他質疑可以這樣嗎，希望所有政治追殺到此為止。

對於是否認為因為台北市議員鍾小平的言論，才導致今天被檢調搜索，對此傅崐萁並未回應，隨即離去。（編輯：翟思嘉）1140314