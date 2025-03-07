花蓮退休師葉春蓮遭帶離惹議 警：隨扈歸建檢方要查

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮退休教師葉春蓮嗆聲國民黨立委傅崐萁遭架離出場。花蓮警方調查認定「隨扈人員趨前張開雙手協助勸離」行為不當，即日起歸建；至於是否涉及不法，由花檢偵辦中。

葉春蓮老師遭架離出場，連日來引發各界討論。對於外界質疑當天現場員警未出手制止，行政院長卓榮泰4日立法院答詢表示，在場員警應負責維持治安秩序，這個事情應成為全國警察人員執行工作很重要的借鏡，也要求地方警察單位徹底了解。

花蓮縣警察局今天表示，當天活動因主辦單位未申請制服警力進入會場維持秩序，經調閱相關影像資料顯示，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁隨扈人員有趨前張開雙手協助勸離，並由主辦單位工作人員引導葉春蓮離開，違反「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」及「安全警衛派遣及執勤作業要點」，自即日起歸建；另隨扈執勤行為是否涉及不法，已由花蓮地檢署偵辦中。

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花蓮縣警察局長陳百祿表示，未來將持續精進教育並要求隨扈人員恪遵「安全警衛派遣及執勤作業要點」等規定。警方執行安全維護工作，目的為保障民眾生命財產安全，並嚴守行政中立原則，對於未來罷免或反罷免活動，仍將落實此原則執行各項勤務，防止衝突危害發生。

國民黨花蓮縣黨部3月2日上午在花蓮縣立中正體育館舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，當立委傅崐萁上台宣講時，葉春蓮站在舞台前表達不同意見影響活動進行，現場工作人員隨即趨前勸說，台下支持群眾有鼓譟情形。（編輯：孫承武）1130307