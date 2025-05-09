傅崐萁競選小物案 被告李慶隆移送北檢複訊

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，通緝中的被告李慶隆今天主動向檢調投案，調查局北機站晚間把李慶隆上銬並解送北檢歸案。面對媒體詢問，李慶隆均不發一語。

媒體詢問為何要躲藏、是否受人指使、為何選在今天投案等問題，李慶隆均未有任何回應。李慶隆被解送地檢署時，戴口罩、帽子，雙手則上銬並以衣物遮擋。

媒體報導，傅崐萁在2024年立委選舉前提供同黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨。政治評論員溫朗東今年2月告發傅崐萁及「戰天下」負責人蘇意舜涉犯商業會計法、刑法偽造文書、反滲透法等罪，北檢分案偵辦。

北檢2月27日指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索「戰天下」公司、蘇意舜住所等處，並於3月11日、14日先後搜索李慶隆的台中、花蓮住居所等地。

北檢日前發布新聞稿指出，經調查，檢察官於3月11日在北機站訊問李慶隆，翌日深夜，李慶隆與張姓女律師事務所的林姓員工，一前一後駕車駛入事務所大樓地下停車場，並把車停在張女的停車位，且前、後車牌被卸除，自當天起即聯繫不上李慶隆，張女則陳報與李慶隆失去聯絡。

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北檢表示，北機站、檢察官先後於4月8日、11日通知、傳喚李慶隆說明，但李慶隆均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，也拘提無著；檢察官認為有事實足認李慶隆已逃匿，已依法於5月2日發布通緝。

北檢指出，有理由認為張女涉嫌藏匿李慶隆，5月2日指揮北機站搜索事務所等地，並約談張女與林男。檢察官複訊後，依刑法藏匿隱避犯人罪諭令張女以新台幣50萬元交保，林男則請回，李慶隆今天主動向檢調投案。（編輯：張銘坤）1140509