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傅崐萁競選小物案赴花蓮搜索 北檢：有管轄權

2025/3/14 16:56（3/14 17:05 更新）
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國民黨立委傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人，涉及反滲透法等罪，檢調人員14日搜索李姓被告花蓮居所，將持續調查釐清中。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月14日
國民黨立委傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人，涉及反滲透法等罪，檢調人員14日搜索李姓被告花蓮居所，將持續調查釐清中。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月14日
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（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦傅崐萁被控競選小物案，今天指揮調查局前往花蓮李姓被告住處搜索，被指沒有管轄權。北檢發布新聞稿表示，戰天下公司出售競選小物相關地點包括北檢轄區，北檢有管轄權。

國民黨立法委員傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人涉及商業會計法、偽造文書、反滲透法等罪，北檢承辦檢察官為保全證據，分別於2月27日搜索戰天下公司、負責人蘇意舜等被告住處等地，再於3月11日及今天搜索李姓被告台中、花蓮居所等共3處所。

傅崐萁辦公室發布聲明指出，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地檢署全部簽結，結果沒有管轄權的北檢今天還到花蓮搜索員工宿舍，想要把澆水種花種草的職工帶走，請總統不要再用拙劣的方式追殺在野黨。

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北檢下午發布新聞稿表示，經分析相關事證，戰天下公司出售競選小物的相關地點包括北檢轄區，北檢具有管轄權。

北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立的態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。（編輯：張銘坤）1140314

#傅崐萁
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